Irish Pub O’Leary’s viert 25-jarig jubileum: ‘De Guinness was de eerste avond al op’

O’Leary’s Irish Pub & Restaurant in de Adelaarstraat opende 25 jaar geleden de deuren, als eerste Ierse pub van Utrecht. Volgens eigenaar Adrian Cuddy is in die 25 jaar niet veel veranderd bij O’Leary’s. “De man die de dag voordat we opengingen nog stond te schilderen, drinkt hier nog steeds een biertje.”

Adrian Cuddy verhuisde in 1981 naar Nederland en woont sindsdien in Utrecht. Zijn moeder opende veertien jaar na hun verhuizing, in 1995, O’Leary’s Irish Pub & Restaurant. “Mijn moeder organiseerde altijd St. Patrick’s Day-feesten in een aantal cafés in Utrecht. We komen zelf uit Ierland en ze gaf die feesten dan voor de Ierse gemeenschap in de stad. Op een gegeven moment kwamen er vanuit de gemeenschap steeds meer vragen of we niet zélf een café wilden beginnen. Er was toen nog geen Ierse pub in Utrecht.”

Cuddy werkte eind jaren ’90 bij onder andere Café de Postillon en Café Het Abattoir, toen zijn moeder O’Leary’s begon. “Het is echt een familiebedrijf. In het begin stonden mijn broer en zus achter de bar en mijn tante in de keuken. Later zijn er pas mensen aangenomen.”

De dag van de opening was een bijzondere voor O’Leary’s. “We wilden de dag voor Koninginnenacht openen, zodat we eerst lekker ons eigen feestje konden vieren en de dag erop gelijk konden knallen. We hadden alle uitnodigingen al verstuurd toen we te horen kregen dat Koninginnedag een dag eerder gevierd werd, omdat het op een zondag viel. Omdat de vrijmarkt begint of eindigt bij ons op de hoek van de straat, kwamen er buiten ons eigen groepje mensen dus ook nog wat anderen langs. De Guinness was de eerste avond al op.”

Na negen jaar stopte Cuddy’s moeder en nam hij de pub over. “Dat was de grootste stap die we in die 25 jaar genomen hebben. Mijn moeder is nog wel heel betrokken bij de pub. Tot voor de coronacrisis stond ze nog elke maandagmiddag achter de bar. Dan komen de oudere mensen uit de Ierse gemeenschap een biertje drinken. Als ik dan de volgende dag weer achter de bar sta, zijn ze teleurgesteld dat mijn moeder er niet is.”

Dat O’Leary’s niet alleen een plek is om wat te eten of een drankje te doen, blijkt wel als Cuddy vertelt over de soorten bijeenkomsten die er gehouden zijn. “We hebben in die 25 jaar zoveel verschillende dingen meegemaakt. Van bruiloften tot begrafenissen, tot St. Patrick’s Day en Halloween. Ik heb bijvoorbeeld ook het doopfeest van mijn zoon hier gehouden. De finale van het WK vrouwenvoetbal in 2019 vind ik een heel bijzonder moment. Er stond al vanaf dat we ’s ochtends om 10.00 uur opengingen een enorme rij om binnen te komen.”

Op wat klussen en schilderen na is er volgens Cuddy niet zoveel veranderd in O’Leary’s. “Vooral de sfeer en veel van de stamgasten zijn hetzelfde gebleven. En ik overleg nog steeds veel met mijn moeder. Het feit dat het ons gelukt is deze pub te beginnen is te danken aan de inbreng van ons allebei. Ik gooi graag een balletje op bij mijn moeder als ik een evenement of speciale avond in gedachte heb. Ze zegt weleens dat ze het geen goed idee vindt, maar dat hoort een beetje bij het ondernemer-zijn. Achteraf blijkt dan wel wie er gelijk had”, zegt hij lachend.

Cuddy ziet bij O’Leary’s gasten uit alle hoeken en lagen van de samenleving. “Toen we net geopend waren, kwamen er veel mensen uit de Engelstalige gemeenschap. Engelsen, Ieren, Australiërs… Die kwamen deels uit nieuwsgierigheid, want er was nog helemaal geen Ierse pub in Utrecht. Eigenlijk is er in die 25 jaar niet zoveel veranderd. De man die de dag voordat we opengingen nog stond te schilderen, drinkt hier nog steeds een biertje. We hebben heel veel stamgasten die al jaren komen en veel gasten uit de buurt. Van stukadoor tot professor, ze komen gewoon allemaal lekker een biertje bestellen, geen poeha.”