Kaffeetaria opent deze week in Lombok derde zaak in Utrecht

Kaffeetaria opent donderdag een nieuwe zaak in Utrecht. Na de vestigingen aan de Saffierlaan en Croeselaan, openen Floortje Minjon en Jeffrey de Vries nu een horecazaak aan de Laan van Nieuw Guinea.

Kaffeetaria is in 2019 gestart in de voormalige kantine van verzorgingstehuis De Saffier. In 2022 openden de ondernemers de tweede zaak aan de Croeselaan en nu wordt dus de derde vestiging geopend in het pand in Lombok waar eerst Punk Pizza zat.

“De afgelopen maanden is hard gewerkt om de nieuwe locatie klaar te maken voor de opening. Er is een prachtige nieuwe houten bar gebouwd en gasten kunnen straks binnen en buiten genieten van de beste specialty coffee, huisgemaakt gebak en lunch”, aldus de eigenaren.

Er is voor gekozen om de houtgestookte pizzaoven niet weg te halen. Klanten van Kaffeetaria kunnen dan ook bij deze vestiging zuurdesempizza’s bestellen. Kaffeetaria opent donderdag 1 februari de deuren.