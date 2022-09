Kantien aan Veilinghavenkade in Utrecht sluit definitief de deuren: ‘We hebben zin in iets nieuws’ Bron: Google Maps

Horecaonderneming Kantien die aan de Veilinghavenkade in Utrecht is te vinden stopt ermee. Via sociale media laat de zaak weten op 1 oktober het laatste diner te serveren. “We hebben zin in iets nieuws. Dus dat gaan we doen.”