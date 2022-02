Karaokebar Duke Of Tokyo opent 17 februari de deuren in Utrecht

Karaokebar Duke Of Tokyo opent 17 februari de deuren. Bijna twee jaar nadat de komst van de uitgaansgelegenheid in Japanse stijl werd aangekondigd, kan er vanaf volgende week gezongen worden in het themacafé. De opening is ruim een jaar later dan gepland, omdat bij de metamorfose van het pand een aantal bouwtechnische problemen aan het licht kwamen.

Volgens de Japanse karaoke-formule kunnen bezoekers een kleine ruimte huren om voor hun eigen gezelschap hun kunsten te vertonen. Hierin vindt je een karaoke installatie, met natuurlijk een microfoon, speakers en keuze uit heel veel nummers. De tekst van het nummer wordt afgespeeld op een scherm. Daarnaast is er ook gewoon plek in het café om bijvoorbeeld een drankje te drinken.

Hoe Japans de nieuwe bar ook mag zijn; een Utrechts tintje zal er altijd blijven: je vindt de karaokebar namelijk in de werfkelders onder Boon’s Markt. De ingang is in de kleurrijke tunnel die van de Ganzenmarkt naar de Oudegracht loopt