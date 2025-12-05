Karma Kebab aan de Kanaalweg in Utrecht sluit de deuren met groot slotfeest

Horecazaak Karma Kebab aan de Kanaalweg in Utrecht sluit eind december de deuren. Ter gelegenheid daarvan wordt op zaterdag 20 december een groot slotfeest georganiseerd. Karma Kebab was tijdelijk op deze locatie gevestigd en maakt nu plaats voor herontwikkeling.

Het voormalige fietsendepot werd in 2022 omgetoverd tot het huis van Karma Kebab. Het bedrijf werd in 2018 opgericht na een prijsvraag van het Lowlands-festival. Er werd een duurzame midnight snack bedacht: een kebab van knolselderij, die goed in de smaak viel.

Na op verschillende festivals te hebben gestaan, openden ze vestigingen in zowel Utrecht als Amsterdam. Ook werden er verschillende evenementen georganiseerd in de Utrechtse locatie.

De grote locatie aan de Kanaalweg was altijd al tijdelijk, aangezien hier gebouwd gaat worden aan de nieuwe woonwijk Merwede. Karma Kebab laat weten: “We verlengden, we bouwden door, we hebben gedanst, gegeten, geproost, en nu is het moment daar: we moeten weg. Maar niet zonder een laatste knaller. Op zaterdag 20 december heffen we samen voor de allerlaatste keer het glas in onze Utrechtse haven.”

Op de website is te lezen dat er achter de schermen al wordt gewerkt aan een nieuwe start in Utrecht.