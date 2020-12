KEEK wil een nieuwe locatie openen aan de Springweg

De Utrechtse zaak KEEK heeft een grotere keuken nodig. Daarom wil eigenaresse Maria Zwart een nieuwe locatie openen aan de Springweg. Daar kunnen gasten straks ook terecht voor een koffie en croissantjes en andere producten. KEEK heeft nu al een winkel aan de Oudegracht en een lunchroom in de Twijnstraat.

“Lange tijd leken de mogelijkheden van onze bakkerij grenzeloos. Scones, quiches, soep en meer werden hier bereid voor de winkel en lunchroom. Er ontstond ook ruimte om nieuwe producten te ontwikkelen”, schrijft Zwart op de pagina voor de crowdfunding voor de uitbreiding.

Enkele jaren later runt Zwart een bedrijf met 30 werknemers. De keuken aan de Oudegracht blijkt te klein en daarom verhuist de keuken van KEEK nu naar een pand aan de Springweg. Hier is genoeg ruimte om het werk goed te kunnen uitvoeren; er komen grotere mengmachines, een deck oven van serieus formaat en meer ruimte om de broden en croissants te laten rijzen.

Duurzamer bakken

Ook wil Zwart zich meer richten op de duurzaamheid: “Onze inkoop is al volledig biologisch, we bakken op zonne- en windenergie, we compenseren de CO2 uitstoot van ons gasfornuis en we verzamelen ons gft voor de productie van biogas. Nu willen we graag naar een circulair verpakkingssysteem met statiegeld en een elektrische vervoersoptie om de winkel en lunchroom te kunnen bevoorraden.”

Maria Zwart vraagt de hulp van Utrechters via crowdfunding op CrowdAboutNow. Volgens de plannen moet de nieuwe keuken van KEEK rond april 2021 klaar zijn voor gebruik.