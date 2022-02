Koffie van Vascobelo nu ook in de Stadskamer van Utrecht

Een nieuwe vestiging van de Belgische koffieketen Vascobelo is op dinsdag 1 februari geopend in de Stadskamer van Utrecht. Hier kunnen mensen zeven dagen per week terecht voor een kop koffie, ontbijt, lunch en diner.

De vestiging in Hoog Catharijne is een café-brasserieformule, eenzelfde soort zaak als de Vascobelo die aan de Nachtegaalstraat is gevestigd. De koffie wordt vers bereid door barista’s. Verder kunnen gasten eten bestellen van een menu met gerechten zoals de Classic Chicken Sandwich of de Caesar Salad met gamba’s.

Oprichter en CEO van Vascobelo, Jan de Roeck: “We zijn enthousiast over deze samenwerking met HMSHost. We geloven dat het een uniek perspectief zal geven aan de activiteiten van Vascobelo en ons helpt de Vascobelo-lifestyle te verspreiden.”

‘All-day dining’

Ronald Loendersloot van HMSHost Nederland, de partij die de horeca voor ‘mensen onderweg’ verzorgt, zegt: “We zijn trots om Vascobelo aan onze merken te mogen toevoegen en zien deze samenwerking als een versterking van ons koffieportfolio en in all-day dining. Deze nieuwste store in de Stadskamer, biedt onze gasten een warme en gastvrije ontmoetingsplek voor zowel sociale als zakelijke connecties.”