Koken zoals in het restaurant? In dit kookboek staan recepten van 40 Utrechtse horecazaken

Binnenkort kunnen Utrechters de gerechten van hun favoriete horecazaken uit de stad zelf klaarmaken. In april wordt namelijk het kookboek ‘De Utrechtse gastronomie thuis’ gepubliceerd.

In dit boek staan recepten van veertig verschillende horecaondernemingen. Onder andere Grand Hotel Karel V, Croquetten Boutique, Rabarber en Héron deden mee. Zij deelden allemaal een of twee recepten die in het boek terug te lezen zijn.

Horecaondernemer Max Caminita, grafisch vormgever Merlijn Viersma en internetondernemer Daniel Feldbrugge waren dit initiatief al gestart in Haarlem. Naast de Utrechtse variant komen er nog acht kookboeken die aan verschillende steden zijn gekoppeld. Het doel is om uiteindelijk 1 miljoen euro op te halen voor de Nederlandse horeca.

Sponsoren

De kosten voor de productie van het boek worden gedekt met behulp van lokale sponsoren. Voor het Utrechtse kookboek worden nog geldschieters gezocht. Op de website van Horeca Kookboek kunnen sponsoren zich aanmelden.

In april is De Utrechtse gastronomie thuis te bestellen en in het paasweekend zijn exemplaren op te halen bij de deelnemende horecabedrijven in de stad.