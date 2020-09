KookaBarra gaat voorlopig door als groenterestaurant

Eetbar KookaBarra aan de Burgemeester Reigerstraat is veranderd in een groenterestaurant. De eigenaars maakten na de lockdown een frisse start, zonder vlees en vis.

Uit een kast in het restaurant komt een zacht brommend geluid. Het is de printer, waar de nieuwe menukaarten uit komen rollen. Van het pistachegroene papier vouwt eigenaar Joyce Bielderman kleine boekjes, voor elke gast één. “Ons menu zit bomvol groente”, staat er op de kaart. En zo is het ook, want alle gerechten zijn vegetarisch, zelfs het dessert: gekarameliseerde kerstomaatjes op spijs van lupinebonen.

De oogst is ook nog van lokale afkomst. Joyce vertelt dat haar partner, Victor Stukker, op het moment aan het plukken is in het voedselbos. “Eigenlijk weet ik niet eens precies waarvoor hij op pad is. Het is wel vaker een verrassing waar we mee thuiskomen”, zegt Joyce.

“Het wil wel eens zo zijn dat we in de moestuin een paar kilo tuinbonen krijgen, of zoals laatst, kerstomaten.” Ze laat een foto zien van een gerechtje. “Daar maken we nu de desserts van.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Volgens Joyce zijn er maar weinig andere restaurants die zó veel met lokale ingrediënten werken. “Voor ons was het koken met een vast menu zonder vis of vlees een experiment, toen we er in januari mee begonnen.”

Groen menu

Joyce en Victor openden KookaBarra begin 2019, maar begonnen pas een jaar later met de groentekaart. En dat bleek een succes. “Tijdens de lockdown kregen we de tijd om er nog eens over na te denken. We hebben toen besloten om door te gaan met het groenterestaurant.”

“Gasten bestellen nu geen losse gerechtjes meer, maar menu’s van vier tot zes gangen.” De gangen staan overzichtelijk onder elkaar op het groene menuutje. “Je kan ook kiezen of je er een wijn- of alcoholvrij arrangement bij wilt. Of een fles, of hier en daar een glaasje,” vertelt Joyce.

(Tekst gaat door onder de foto)

Te koop

In augustus 2019 schreef DUIC dat KookaBarra te koop was gezet. Het gevolg, zeggen Joyce en Victor, was dat veel mensen dachten dat ze definitief de deuren hadden gesloten. “Dat is niet het geval, maar het restaurant staat wel te koop.”

Joyce legt uit dat privéomstandigheden doorslaggevend waren bij de keuze: “Victor en ik zijn ook eigenaars van het restaurant Héron. Daar én hier bij KookaBarra de hele week geopend blijven, was gewoon te veel.”

Joyce vertelt dat ze Victor, die zowel zakelijk als privé haar partner is, zo eigenlijk bijna niet meer zag. “Ik dacht: als ik moet kiezen tussen de zaak en onze relatie, dan is de keuze snel gemaakt. Dan gaat onze relatie altijd voor.” KookaBarra is dus nog gewoon open, drie dagen per week.