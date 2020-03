Lentebier Festival eind maart terug op Utrechts Ledig Erf

Het Lentebier Festival wordt dit jaar weer op het Ledig Erf gehouden. Het festival is op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart.

De laatste keer dat het festival op het Ledig Erf plaatsvond, was in 2017. Daarna verhuisde het tijdelijk naar het Domplein. Voor dit jaar is het Ledig Erf weer als festivallocatie gekozen.

Het festival wordt georganiseerd door Café Ledig Erf, Louis Hartlooper Complex en Eetcafé De Poort. Op het festival zijn biertjes te krijgen van onder meer Brouwerij Het IJ, Brouwerij Breugem, Oedipus, Bird Brewery en De Leckere. Voor eten kunnen bezoekers terecht bij de foodtruck van Meneer Smakers.

De toegang is gratis en op het festival kan alleen met pin worden betaald.