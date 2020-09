Loaded aan Amsterdamsestraatweg gaat verder als Mexicaans restaurant

Restaurant Loaded aan de Amsterdamsestraatweg heeft besloten verder te gaan als Mexicaans restaurant. De zaak is de afgelopen tijd verbouwd en opent vanaf donderdag onder de naam TULA, Cocina Mexicana de deuren.

In augustus werd bekend dat Loaded definitief de deuren zou sluiten. Nu is dus bekend wat voor concept er in het pand komt. Tula gaat in eerste instantie op donderdag, vrijdag en zaterdag open tussen 17.30 en 23.00 uur. Er is plek voor twintig gasten per avond, die kunnen kiezen voor een vast vier- of vijfgangenmenu.

De eigenaren van het restaurant besloten eerder al om offline verder te gaan. Eerder zei mede-eigenaar Jeffrey de Vries daarover: “We willen niks meer oprichten qua sociale mediakanalen en websites. Het is tegenwoordig zó gewoon geworden dat horeca zich daar ook mee bezighoudt, maar die online wereld kan een grote vermoeidheid met zich meebrengen.” Zo hadden ze onder meer negatieve ervaringen met onlinereviewsystemen.

Restaurant Loaded opende in de zomer van 2018 aan het begin van de Amsterdamsestraatweg. Tot afgelopen 2 augustus werden er festivalgerechten en speciaalbier geserveerd.