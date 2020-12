Lorenzo IJssalon uit Utrecht in de top-5 van de oliebollentest van NS

Lorenzo IJssalon aan de Utrechtse Rijnlaan is vijfde van Nederland geworden bij de oliebollentest van de NS. Lorenz de Groot, eigenaar van de ijssalon, viel begin dit jaar al eens in de prijzen toen hij met zijn Italiaanse ijs het NK gelato won.

De NS testte voor het platform nsfavourites Nederlandse oliebollenkramen en stelde een top-10 op van de lekkerste oliebollen. Vooral de lokale specialiteit van Lorenzo IJssalon wordt geprezen: de Dombol is volgens de NS “een combinatie van een frisse en lichtzoete smaak die je wil proeven”.

Het Dombolrecept ontstond omdat de familie de Groot niet van krenten en rozijnen houdt, maar ook geen saaie oliebol zonder vulling wilde maken. Zo ontstond de Dombol: een oliebol met stukjes appel en kaneelsuiker.

Andere kramen die in de lijst worden genoemd staan in Rotterdam, Amsterdam, Deventer, Arnhem, Haarlem, Den Bosch en Den Haag. De winnaar van de test is Gebakkraam Richard Voets uit Tilburg.