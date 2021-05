Maximus Brouwerij introduceert alcoholarm biertje met knipoog naar Utrecht

Brouwerij Maximus heeft een nieuw biertje geïntroduceerd. Het alcoholarme bier, Aurora Blond, heeft een alcoholpercentage van 0,30 procent, een knipoog naar Utrecht.

Bij de lancering van het bier hoort ook de campagne Bob drinkt 030. Café-eigenaren of barmannen kunnen straks hun eigen Bob 030-poster krijgen. Niet met Bob, maar met hun eigen naam.

Aurora Blond is een alcoholarm speciaalbier, met tonen van meloen & perzik en een fijne bitterheid, legt Maximus uit. Het alcoholpercentage van 0,30 procent verwijst naar de Utrechtse herkomst van de brouwerij.

“We hebben naar een alcoholarm bier gezocht dat qua smaak het dichtst aansluit bij de voorkeur van onze klanten. We zien de vraag naar kwalitatief goed alcoholarm bier steeds verder toenemen en vinden het belangrijk om ook praktisch zonder alcohol een uitgebalanceerde bierervaring te hebben”, zegt Ewald Visser, directeur van Maximus Brouwerij. “We zijn ervan overtuigd dat Aurora een heerlijk blond speciaalbier is voor als je (even) geen alcohol wilt of als je de Bob bent. Vandaar ook de ‘wijze uil’ op de fles!”

Het biertje is voorlopig alleen op fles te krijgen, maar er wordt ook gewerkt aan fustbier. Dat wordt mogelijk later dit jaar beschikbaar.