Meer ruimte voor voorzieningen op Strijkviertelpark

Bij de herontwikkeling van het bedrijventerrein Strijkviertelpark moet meer ruimte komen voor maatschappelijke voorzieningen, vrijetijdsbesteding en horeca. Ook mag er hoger worden gebouwd. Dit staat in het aangepaste bestemmingsplan dat dinsdag door het college naar de gemeenteraad is gestuurd.

De grootte van horecagelegenheden wordt beperkt, maar restaurants mogen wel langer open blijven; tot 23.00 in plaats van 22.00 uur. Bij sportvoorzieningen moet de mogelijkheid komen voor buurtactiviteiten. De aanpassingen komen na de inspraakprocedure.

Volgens het aangepast plan mag er hoger worden gebouwd. Eerst was de grens in het westelijk deel 8 meter, maar dat is nu 12 meter en het oostelijk deel mag nu 10 meter hoog worden. Op de zuidoostelijke hoek van het gebied is ruimte voor een gebouw van maximaal 25 meter hoog, met de voorwaarde dat het een bijzonder markant herkenningspunt is. Voor dit gebouw is nu de aanvullende eis gesteld dat het een ‘rank’ gebouw wordt.

Het Strijkviertelpark in Leidsche Rijn ligt tussen de nieuwbouwwijk Rijnvliet, busbaan Rijnvliet, de strijkviertelplas en Bedrijventerrein Oudenrijn. Om de overlast voor de nieuwe woonwijk te verminderen, zal er minder zware bedrijvigheid toegestaan zijn.