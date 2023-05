Merel en Sanne bundelen hun krachten en openen bakkerij FLOUR x Loaf in Wittevrouwen in Utrecht

De twee onderneemsters Merel Godelieve (30) en Sanne Rooimans (32) hebben beiden veel ervaring in het ondernemerschap, het bakkersleven en de horeca. Waar Merel zich bezighoudt met (bruids)taarten en gebak onder de naam FLOUR, doet Sanne dat voor haar bedrijf Loaf Sourdough Bakery met onder meer brood en croissants. Sinds drie weken bundelen de twee officieel hun krachten: ze openden samen bakkerij FLOUR x Loaf op het Hooghiemstraplein in Wittevrouwen.

Ruim tien jaar geleden, op 19-jarige leeftijd, runde Merel een bed & breakfast in Maastricht. Op haar 23e kwamen daar twee koffiebars bij, en dat allemaal naast het volgen van een opleiding. “Ik studeerde ondernemingsrecht in Maastricht. Tijdens mijn stage in Amsterdam dacht ik: dit wil ik echt niet. De werkdruk was daar heel hoog, maar ik haalde er geen voldoening uit. Ik kreeg veel meer energie van mijn ondernemingen.” Na het afronden van haar master, is Merel vol voor het ondernemerschap gegaan. De keuze om haar dromen te volgen, werd niet altijd begrepen door haar omgeving. “Mensen zeiden vaak tegen mij: ‘Word je koffiejuf?’ of ‘oh, je wordt een bakkertje’. Ondanks die reacties ben ik heel blij dat ik voor mezelf heb gekozen en mijn droom achterna ben gegaan.”

‘Het kantoorwerk maakte me niet gelukkig’

Sanne begon drie jaar geleden, op 29-jarige leeftijd, met ondernemen. Daarvoor volgde ze de opleiding psychologie in Maastricht en schommelde ze wat heen en weer tussen kantoorbanen en het managen van verschillende koffiezaken. Toch was dat het, zoals ze zelf zegt, ‘allemaal net niet’. “Het kantoorwerk maakte me niet gelukkig. Ook kwam ik thuis te zitten met een burn-out. Even later besloot ik om te gaan ondernemen en ben ik Loaf gaan opbouwen.”

Handen ineengeslagen

Loaf opende zijn eerste vestiging in Tuinwijk, op Samuel van Houtenstraat 10, de plek waar tot op de dag van vandaag gebakken wordt. Sanne: “In dat pand ben ik begonnen. Daar bakten we en hadden we een klein winkeltje. In de loop van de tijd werd dat te klein, we wilden dat mensen er ook konden zitten. Daarom openden we een tweede vestiging in dezelfde straat, op huisnummer 22. Op die locatie is nu de bakkerswinkel en het café van Loaf gevestigd.”

Toen Merel naar Utrecht kwam, was ze op zoek naar een locatie voor haar onderneming FLOUR. Ze zag dat Sanne haar eerste Loaf-vestiging in Tuinwijk ging openen. Merel: “Ik heb toen bij Sanne aangeklopt en vroeg: ‘Heb je een ruimte vrij waar ik in mag met FLOUR?’ Er was een plekje vrij, dus dat mocht.” Na anderhalf verhuisde Merel met haar bedrijf naar een locatie op Oudenoord. Op dat moment scheidden de zakelijke wegen van de twee onderneemsters, maar ze hielden wel contact. “Tijdens mijn laatste week op Oudenoord kwam Sanne langs en zei: ‘Er komt een ruimte vrij in een pand op het Hooghiemstraplein. Lijkt het je leuk om hier samen wat te doen?’ Dat wilde ik wel, waarna we op 1 april de sleutels in ontvangst namen van deze locatie in Wittevrouwen.”

‘Ik zou nog wel een bed & breakfast willen openen’

Drie weken geleden openden Merel en Sanne bakkerij FLOUR x Loaf op het Hooghiemstraplein in Wittevrouwen. Van woensdag tot en met zaterdag ligt de winkel vol met kaneelbroodjes, taartjes, verse broden en koffie. Merel focust zich hierbij voornamelijk op de taarten en ander gebak. Sanne is verantwoordelijk voor de broden en croissants, die al op een afstandje te ruiken zijn. “Mensen die voorbij lopen met de hond of in de omgeving moeten zijn, komen vaak even naar binnen.” De geur van de verse producten is dan ook niet te missen.

Elkaar omhoog helpen

De twee blijken een gouden match. “Het is zeldzaam om iemand te vinden die op dezelfde golflengte zit. Ook als een van ons het even zwaar heeft of ergens mee zit, helpen we elkaar”, zo vertellen de onderneemsters. Sanne en Merel zien elkaar dan ook absoluut niet als concurrenten, maar willen elkaar juist omhoog helpen. “We moeten elkaar als vrouwelijke ondernemers ondersteunen. We willen niet concurreren of elkaar onderuit halen. We zijn twee bedrijven, maar helpen elkaar omhoog. Dat doen we onder één dak.”

Ondanks dat FLOUR x Loaf nog maar net open is, blijven de twee onderneemsters dromen. Sanne: “Ik zou nog wel een bed & breakfast willen openen. Ook zou ik nog weleens iets met mijn achtergrond in de psychologie willen doen, bijvoorbeeld ondernemers coachen om te laten zien hoe het is om klein te beginnen en dat met succes uit te breiden.” Ook Merel blijft dromen: “Naast mijn ondernemerschap in de bakkerswereld, ben ik ook schrijfster. Ik zou graag een schrijfretraite willen organiseren, om mensen kennis te laten maken met het schrijversvak en mijn adviezen en ervaringen te kunnen delen met anderen.”

Voor nu kijken ze samen uit naar de toekomst van FLOUR x Loaf. “We willen die gezellige, levendige plek worden die Loaf ook is in Tuinwijk. Het zou heerlijk zijn als alles als een geoliede machine loopt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar iedere dag veel gebakken wordt.”