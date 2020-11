Mini-attractiepark bij Utrechtse brouwerij Maximus voor ‘vertier in coronatijd’

De Utrechtse brouwerij Maximus opent vanaf vrijdag 27 november een mini-attractiepark naast de winkel en afhaalbalie.

Met deze ‘fun walk’ wil de brouwerij hun bezoekers ten tijde van de coronacrisis toch een beetje een wintercircus-gevoel geven. De Maximus eXperience is voor groot en klein, en bestaat uit onder andere lachspiegels, een Bierrad van Fortuin en een photobooth waar je je eigen ‘sixpack’ kan fotograferen – voor dat laatste hoef je overigens niet fit te zijn, je drukt gewoon je blote buik tegen een hek en voilà.

Ewald Visser, directeur van Maximus Brouwerij: “Wij zijn een brouwerij die het af en toe net even anders doet. Bij ons zit mensen gezellig samenbrengen in het DNA. Dat gaat helaas nu even niet, maar we willen met deze Fun Walk creatief zijn in coronatijd en toch enig vertier brengen. Voor ons allemaal hopen we dat deze periode snel achter ons komt te liggen, maar tot het zover is willen we er het beste van maken.”