Monumentaal Fort de Gagel in Utrecht opent als restaurant en evenementenlocatie de deuren voor bezoekers

Fort de Gagel, het historische fort aan de Gageldijk in Utrecht, opent op 2 september de deuren voor publiek. Vanaf dan is hier een restaurant en evenementenlocatie te vinden.

Bezoekers van Fort de Gagel lopen binnenkort een ‘oase van historie en natuur’ binnen. Het monumentale fort aan de rand van de stad moet een plek worden waar mensen de drukte van de stad even kunnen ontvluchten. In het restaurant is een muurschildering van JanIsDeMan te bewonderen.

Lokale gerechten

Het restaurant gaat zeven dagen per week open, van 10.00 tot 22.00 uur, voor lunch, borrel en diner. De gerechten op de kaart worden lokaal en seizoensgebonden. Iedere vier maanden staat er een nieuw wereldgerecht van een inwoner uit Overvecht op de kaart.

Ook is het historische fort te huur als evenementenlocatie, voor bijvoorbeeld een bedrijfsfeest, bruiloft of congres tot honderd personen. Daarbij zijn er zeven vergaderzalen beschikbaar.

Rand van Utrecht

Sybren Ophof en Pascale Heinsius, ondernemers achter het gerestaureerde Fort de Gagel, zeggen trots te zijn en te willen bereiken dat mensen kunnen genieten van een gezellige middag of een onvergetelijke avond aan de rand van de stad, maar vooral ook in de natuur. “Draai je eens om met je rug naar de Domtoren; de natuur is hier dichterbij dan je denkt.”

Voor wie niet kan wachten tot de officiële opening is er in het weekend van 27 en 28 augustus een pre-opening. Bezoekers kunnen deze dagen alvast een kijkje nemen in het karakteristieke fort en genieten van een hapje en een drankje.