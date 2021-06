Moxy-hotel aan de Helling in Utrecht opent de deuren; zo ziet het er vanbinnen uit

Het Moxy-hotel aan de Helling in Utrecht heeft woensdag de deuren geopend. Een aantal voorzieningen, zoals het terras, de werkplekken en de horeca zijn voor iedereen toegankelijk. De eerste gasten die ook overnachten in het hotel arriveren donderdag.

Een deel van de begane grond van het hotel is voor iedereen toegankelijk. Zo is er een aantal zithoeken en werkplekken, een horecagedeelte en aan de Vaartsche Rijn is een terras. Ook worden er fietsen verhuurd voor zowel gasten als mensen van die niet in het hotel overnachten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Kamers

Moxy heeft naar eigen zeggen ‘luxe maar betaalbare kamers gericht op de behoeften van millennials’ en is een merknaam van de bekende hotelketen Marriott. Het Moxy-hotel in Utrecht beschikt over 172 kamers.

Negen kamers zijn groter, waar bijvoorbeeld een gezin met kleine kinderen kan verblijven. De overige kamers beschikken over een tweepersoonsbed of twee losse bedden en een badkamer. Het idee is dat de gasten veel gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond.

Tekst loopt door onder afbeelding

Gasten

De eerste gasten die ook daadwerkelijk blijven slapen in het gloednieuwe Moxy-hotel arriveren donderdag. Moxy verwacht dat het hotel in Utrecht over een maand al voor de helft vol zit.

De gemeente stemde in 2018 in met de bouw van het hotel. Eerder zat op deze locatie kringloopwinkel De Waarde in de oude Citroën garage Boll. Dat pand werd gesloopt. Het hotel ligt op Rotsoord, een gebied dat de afgelopen jaren flink getransformeerd is van bedrijventerrein naar een plek voor wonen, werken en horeca.