Na broodjeskraam nu ook een vaste locatie; Broodje Ben betrekt pand in binnenstad van Utrecht

De bekende Utrechtse broodjeszaak Broodje Ben opent binnenkort een filiaal aan de Steenweg. Naar verwachting opent de zaak rond 1 maart zijn deuren. Met de opening van het nieuwe pand komt de foodtruck aan de Bakkerbrug/Oudegracht vooralsnog niet te vervallen. Toch is hier nog enige onzekerheid over.

Het nieuwe filiaal van de broodjeszaak bevindt zich tussen museum Speelklok en fastfood restaurant Manneken Pis. Het openen van deze vestiging moet ervoor zorgen dat meer mensen een Broodje Ben afhalen. Martin van Petten, eigenaar van de Utrechtse zaak, laat weten: “Eén van de redenen dat we een nieuw verkooppunt starten is omdat een deel van onze klanten ons nu voorbij loopt in verband met de drukte. We hopen met een extra filiaal deze mensen een tweede kans te bieden vanaf maart.”

Over de standplaats aan de Oudegracht heerst nog enige onzekerheid. Gemeenten in Nederland krijgen vanaf 2024 te maken met nieuwe Europese regels met betrekking tot de standplaatsen. Ondernemers dreigen vanwege deze nieuwe Europese regelgeving hun vaste plaats noodgedwongen te moeten verlaten.

Dit geldt ook voor Van Petten. Zijn Utrechtse broodjeszaak staat al bijna twintig jaar op dezelfde standplaats aan de Oudegracht. Toch blijft Van Petten positief: “Wij hebben vertrouwen op een goede afloop. Niemand is erop uit om welke ondernemer dan ook, die al jaren op een vaste standplaats staat, onnodig brodeloos te maken en hun levenswerk te ontnemen.” Of de vergunning van de foodtruck aan de Oudegracht opnieuw wordt verleend, is dus nog onbekend.