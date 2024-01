Na jaren weer horeca in pand aan de Twijnstraat in Utrecht waar café Boothill zat

Na jaren zonder invulling lijkt er een nieuwe huurder gevonden te zijn voor het horecapand Twijnstraat 5, en wel Bagels & Beans. Meer dan twintig jaar was hier café Boothill gevestigd, een bruine kroeg waar veel hard rock en metal-muziek werd gedraaid. In 2017 moest die zaak echter de deuren sluiten.

Boothill Saloon in de Twijnstraat was lang een bekend café onder liefhebbers van hardere gitaarmuziek. De rock- en metalkroeg opende in 1996 de deuren. In september 2017 kwam daar een einde aan, de toenmalige uitbater liet aan DUIC weten dat het huurcontract niet meer verlengd zou worden, het zou om een geldkwestie gaan.

Sindsdien heeft het pand geen andere invulling meer gehad. Wel zijn er verbouwingen geweest op het adres en is er in 2020 een splitsingsvergunning aangevraagd. Tegenwoordig zitten er twee woningen boven het voormalige café. De woonruimtes zijn afgelopen jaren volledig gerenoveerd.

Sinds kort zijn de ramen van de horecazaak beplakt met de aankondiging dat er een vestiging komt van koffieketen Bagels & Beans. Deze firma heeft tientallen zaken in Nederland.