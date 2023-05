Na Klein Berlijn opent Serge Veenendaal tweede zaak in Utrecht: de KweekVijver

Er komt een nieuw eetcafé in Utrecht Oost: de KweekVijver. Eigenaar Serge Veenendaal, ook eigenaar van horecazaak Klein Berlijn op Rotsoord, opent samen met Nils Johanson de nieuwe zaak. “We hopen zaterdag 27 mei open te gaan.”

Op het terrein De Kwekerij, dat in 2008 aangekocht is door SSH, openen de twee mannen hun nieuwe eetcafé: de KweekVijver. “We kregen de mogelijkheid van SHH om een café te openen op deze locatie. Dat zagen wij als een leuke kans, ook vanwege de studenten die daar wonen. Daarnaast had mijn compagnon Nils en ik allebei een nieuwe uitdaging nodig, dus vandaar dat wij samen iets nieuws wilden beginnen”, vertelt Serge. Serge zal twee dagen in de zaak zijn en Nils wordt het vaste gezicht van de KweekVijver.

Serge is ook eigenaar van Klein Berlijn bij Rotsoord. “We wilden graag een expositieruimte, maar de locatie op Klein Berlijn is daar eigenlijk te klein voor. Deze nieuwe plek op terrein De Kwekerij biedt ons meer mogelijkheden en dus ook voor een expositieruimte.”

Kunsten vertonen

In de expositieruimte van 120 vierkante meter zal ruimte geboden worden aan muziek, kunst, theater en film zoals salsalessen en akoestische muziek. Ook studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) mogen in het café hun werken exposeren. “We willen graag samenwerken met studenten om een platform te bieden zodat zij hun kunsten kunnen vertonen. Op die manier willen we een kweekvijver bieden voor jong talent”, vertelt Serge.

“Het is vooral een vegetarisch en veganistisch menu wat we gaan serveren bij de KweekVijver. Dus borrelhapjes, broodjes, maar ook een uitgebreide bierkaart, frisdrankjes en sapjes. Kortom, mensen kunnen terecht voor van alles en nog wat”, aldus Serge. Daarnaast is er plek voor feesten en partijen.

De twee eigenaren zijn nu nog druk bezig met laatste verbouwingen van het eetcafé aan de Burgemeester ter Pelkwijklaan 174. “We mikken op zaterdag 27 mei om dan onze deuren te kunnen openen.”