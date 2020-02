Nieuw café opent in het pand van Café Murk aan Anton Geesinkstraat

Er komt weer een kroeg in het pand waar eerder Café Murk in Ondiep zat. De nieuwe horecagelegenheid moet Eetcafé 1899 heten, een verwijzing naar het jaar waarin Café Murk opende.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat afgelopen vrijdag een nieuwe vergunning is verleend voor het pand aan de Anton Geesinkstraat. De nieuwe uitbaters willen, volgens het AD, op 14 februari openen, maar het is nog niet helemaal zeker of dat lukt.

Café Murk moest in juli vorig jaar de deuren sluiten. Burgemeester Jan van Zanen besloot de horecavergunning van de uitbaters in te trekken, omdat volgens de gemeente sprake was van ernstig gevaar dat de vergunning gebruikt zou worden om bijvoorbeeld crimineel geld wit te wassen.

Wet Bibob

Het intrekken van de vergunning had betrekking op de toenmalige vergunninghouders en niet op de zaak zelf. De gemeente beschikte over een aantal gegevens over het café dat aanleiding gaf voor een zogenaamd Bibobonderzoek.

Via de Wet Bibob kunnen horecavergunningen worden geweigerd of ingetrokken indien een aanvrager of vergunninghouder in relatie staat tot strafbare feiten. “De conclusie van het Bibobonderzoek is dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om wederechtelijk verkregen voordeel te benutten”, zei Van Zanen vorig jaar.

Familie Murk tot sluiting achter de bar

Café Murk opende 120 jaar geleden aan de aan de Jagerskade en verhuisde later naar de Anton Geesinkstraat. Het café is een begrip in Ondiep. Familie Murk stond tot de sluiting nog achter de bar en Joop Hogervorst was 19 jaar de eigenaar.

Murk kent een roemruchtig verleden. Zo waren Cor van Hout en Willem Holleeder beroemde gasten. “Er wordt vaak slecht gesproken over m’n café, dat het ‘crimineel’ zou zijn. Maar Cor van Hout, die hier wekelijks kwam, was gewoon een goed mens. Misschien wel eerlijker dan de meeste mensen”, zei Hogervorst eerder tegen DUIC.

In 2018 waren er ongeregeldheden voor de deur van het café toen supporters van FC Utrecht op de vuist gingen met aanhangers van Feyenoord.