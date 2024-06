Nieuw horecapaviljoen van Utrechtse Horeca Groep opent aan de Haarrijnse Plas

Aan de Haarrijnse Plas komt een nieuw horecapaviljoen. Dit paviljoen wordt ontwikkeld door Utrechtse Horeca Groep. Het zal de plek innemen van het huidige Key West Beachhouse, dat na tien jaar plaats maakt voor een nieuwe ontwikkeling. Ondernemers hadden tot 21 maart 2024 de mogelijkheid om hun plannen voor deze locatie in te dienen. De opening is gepland voor het zomerseizoen van 2025.

Er komt een nieuw horecapaviljoen aan de Haarrijnse Plas. Dit paviljoen wordt ontwikkeld door Utrechtse Horeca Groep, die in 2021 werd opgericht door Perry Overeem, Marco van Basten, Edwin Oosterlaar, Frank Rijkaard en Barry Atsma. Onder meer Bar Basta, HAL22, Kortjak en Dengh zijn onderdeel van Utrechtse Horeca Groep en daar wordt nu horecapaviljoen Haareind aan toegevoegd. Het ontwerp van het paviljoen is van het Utrechtse bureau MONK Architecten.



Key West Beachhouse

Horecapaviljoen Haareind komt straks op de plek waar nu Key West Beachhouse zit. Dit gebouw is in 2014 voor een periode van 10 jaar ontwikkeld. Nu deze 10 jaar voorbij zijn, moet de gemeente volgens het Didamarrest alle geïnteresseerde ondernemers de mogelijkheid geven om hier een horecapaviljoen te ontwikkelen. Tot en met 21 maart 2024 konden ondernemers hun plan indienen.

Key West Beachhouse heeft in een gesprek met de gemeente de wens benadrukt terug te keren en is een van de drie partijen die een plan heeft ingediend. De plannen zijn door de gemeente onder meer beoordeeld op hoe het ontwerp eruitziet en duurzaamheid. Utrechtse Horeca Groep heeft met het ontwerp voor het paviljoen ‘Haareind’ de hoogste score behaald in de selectieprocedure. De overdracht is op donderdag 27 juni door beide partijen ondertekend.

“We zijn vereerd met deze toewijzing om in Utrecht een nieuw en duurzaam strandpaviljoen neer te zetten,” aldus Perry Overeem namens de Utrechtse Horeca Groep. “Een plek waar de natuurlijke omgeving wordt omarmd en waar mensen van alle leeftijden en achtergronden kunnen ontspannen, socializen en een leuke tijd hebben. Dat is immers waar een strand met een bijhorend paviljoen voor is bedoeld. Onze missie is om de favoriete plek te zijn van onze gasten en medewerkers. Dit gaat op deze hotspot vanaf volgend jaar zomer zeker lukken.”

Ontwerp

Volgens de gemeente sluit het gebouw ‘naadloos’ aan op de omgeving dankzij de houten gevel en de ronde vormen die doen denken aan een ‘boom’ constructie. Het horecapaviljoen heeft een ‘uitnodigend karakter’ en is zo ontworpen dat het meerdere richtingen op kijkt, met name naar het strand en de boulevard. Daarnaast is het een duurzaam ontwerp, voorzien van een natuurdak en verblijfplaatsen voor vleermuizen. Hierdoor voldoet het ontwerp aan de eisen van de gemeente.

De teleurstelling over het niet winnen van de selectieprocedure was groot voor Key West Beachhouse volgens de gemeente. “We blijven de komende maanden in contact met Key West om de planning en de afronding van de 10-jarige overeenkomst te bespreken.” De komende tijd wordt het schetsontwerp, in samenwerking met de gemeente Utrecht, uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Eind van het jaar wordt het huidige paviljoen gesloopt en begin 2025 start de bouw aan het definitieve horecapaviljoen. Het streven is om voor het zomerseizoen van 2025 open te gaan.