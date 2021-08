Nieuw ‘kasrestaurant’ Stadsjochies opent aan de Rijndijk met topchef André van Doorn in de keuken

Aan de Rijndijk in Utrecht opent volgende week in een omgebouwde kas een nieuw restaurant de deuren. Vanaf 5 augustus kan je in restaurant Stadsjochies terecht voor een maaltijd van topchef André van Doorn, met uitzicht op de kas waar ze hun producten telen.

Het restaurant ligt in het verlengde van de Koningsweg, direct na het viaduct. Het begon allemaal als teeltbedrijf, met kassen waarin bloemen, kruiden en groenten groeien die al in menig Utrechts restaurant op de borden liggen. Onder meer Hemel en Aarde en Karel V zijn vaste klanten bij Stadsjochies. Maar het bedrijf wordt nu dus uitgebreid met horeca en een winkel waar gasten de producten die ze net nog op hun bord hadden liggen kunnen kopen.

“Het restaurant heeft drie eigenaren die hun leven radicaal om wilden gooien”, vertelt Barbara Mazairac, die zelf twintig jaar werkzaam is in de horeca en nu bedrijfsleider wordt bij Stadsjochies. “De eigenaren van Stadsjochies werkten eerst in de IT, het bankwezen en de huizenwereld, maar wilden iets totaal anders, terug naar de verbinding met de natuur.” Zo ontstond het idee voor Stadsjochies. “Hoe mooi is het om wat je zelf verbouwt te kunnen gebruiken in je eigen keuken?”

Stadsjochies ligt dan ook tegen de kassen aan waar ze hun kruiden, groenten en bloemen verbouwen. “Als je in het restaurant komt eten, zie je straks overal om je heen groen. De telers zijn overdag in de kas bezig, dus je hebt echt het gevoel dat je er middenin zit”, zegt Barbara.

Op het terrein kan je naast kijken in de kas ook wandelen, er is een speeltuin en er zijn verschillende terrassen met strandstoelen waar je terechtkunt voor een kop koffie of een glas wijn. Het concept is daarom ook niet in een paar woorden te vatten, legt Barbara uit. “We vinden het in ieder geval belangrijk om iets moois op tafel te zetten. Geen liflafjes, maar de smaken van de natuur.”

Topchef André van Doorn gaat de komende tijd zorg dragen over de keuken. Hij werkte eerder onder meer als interim hofkok voor toenmalig koningin Beatrix en was chef en eigenaar van Restaurant Kasteel Heemstede in Houten, waar hij ook een Michelinster veroverde. Van Doorn verzorgde de laatste jaren catering en private dining en blijft dat naast Stadsjochies ook nog doen.

Stadsjochies opent op 5 augustus en serveert verrassingsdiners en -lunches die per seizoen wisselen, op basis van de producten die dan beschikbaar zijn.