Nieuw restaurant aan Utrechtse Nachtegaalstraat; ‘Je mag hier je bord aflikken’

Het nieuwe restaurant Taboe opent vanaf 16 september de deuren aan de Nachtegaalstraat. Het serveert verfijnde gerechten en wijnen in een hoger segment, maar je mag hier ook je bord aflikken.

Eigenaars Lotte Dolderman en ‘Chef Tom’ – zo wil hij graag genoemd worden – openen Taboe aan de Nachtegaalstraat. Vanaf 16 september kunnen gasten een tafel reserveren. Ze richten zich op een hoger segment. Op de tasting menu’s van drie, vijf of zeven gangen staan wekelijks nieuwe gerechten.

Binnen de menu’s krijgen de gasten nog steeds veel vrijheid. Ze kunnen aangeven of ze vlees, vis of vegetarisch eten, maar ook met allergieën kan de keuken rekening houden. Chef Tom kookt met verse ingrediënten uit het seizoen, die hij van ‘kop tot staart’ gebruikt. Lotte selecteert de wijnen. Die zijn zowel als arrangement bij de gerechten, als apart te bestellen.

Opsmuk

Waarom het restaurant Taboe heet? Dat legt Lotte uit: “Wij koken op niveau, maar we houden niet van opsmuk. Je hoeft hier niet in driedelig pak te komen. Er ligt linnen op tafel, maar alleen omdat dat het servies complementeert. We doen graag dingen die normaal niet gebeuren, dus die taboe zijn.” Dat betekent dat ze experimenteren met het combineren van ingrediënten en smaken, soms tot diep in de nacht.

“Waarom moet je altijd witte wijn drinken als je vis eet? Je kan ook rood proberen. We hebben nu zelfs een gerecht waarbij we een cocktail serveren”, zegt Lotte. Dan vertelt ze anekdotisch over hét schoolvoorbeeld van een taboe. “Ik vind het zo lekker dat ik mijn bord wil aflikken’, zei iemand bij het testdiner. Toen zei ik dat ‘ie dat gewoon mocht doen.’” Dat doorbreek je hier ook, zonder in de problemen te komen.

Taboe zit in het pand waar voorheen De Refter eten serveerde. Het nieuwe restaurant is van woensdag tot en met zondag geopend. Reserveren kan telefonisch maar ook online, het liefst een dag van tevoren.