Nieuw restaurant Le French Cafe aan de Voorstraat in Utrecht is open

De Voorstraat heeft er een nieuw restaurant bij. Sinds een paar weken is daar namelijk Le French Cafe open. De zaak had al twee vestigingen in Amsterdam en nu dus ook één in Utrecht.

Le French Cafe werkt op twee manieren: een brasserie en Le Comptoir. Bij de brasserie staan Franse klassiekers op de kaart, bij Le Comptoir kunnen mensen terecht voor kleinere gerechten om te delen. De zaak heeft ook een terras aan de Voorstraat.

De brasserie is inmiddels open, Le Comptoir volgt later. Op de dinerkaart van Le French Cafe staan onder meer fruits de mer, escargots en entrecote, ontbijten kan er met croissants, brioche en wentelteefjes. Het restaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en diner.

Le French Cafe is in het pand getrokken waar voorheen de bekende tapasbar El Mundo zat. El Mundo sloot begin vorig jaar de deuren. De tapasbar kwam de coronacrisis niet meer te boven omdat de zaak geen goed personeel kon vinden.