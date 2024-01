Nieuw restaurant op Donkere Gaard in Utrecht, derde pandeigenaar in ruim twee jaar

Blue Bar1, een seafoodbar op de Donkere Gaard, heeft haar deuren gesloten en draagt het stokje over aan nieuwe eigenaren. Het is de derde keer in ruim twee jaar dat het pand in het centrum een nieuwe invulling krijgt. Deze keer komt er een noedelsoepzaak in.

VDW, het makelaarsbedrijf dat de aankoop heeft begeleid, kondigt twee heren van het Aziatische georiënteerde Sanju aan als de ‘gelukkige kopers’. Het is het tweede filiaal dat het duo gaat openen; de eerste locatie zit aan de Voorstraat. Een openingsdatum van de nieuwe horecagelegenheid is nog niet bekend.

Meerdere uitbaters

Op de locatie in hartje centrum hebben de afgelopen jaren al verschillende horecazaken gezeten. Zo zat restaurantketen ‘t Zusje er voor korte tijd, opende in 2018 wijnbar Verde Marrone voor een paar jaar, welke werd opgevolgd door het ecologisch verantwoorde Blue Bar1. De laatste in het rijtje besloot eind 2023 haar deuren te sluiten om zich volledig te kunnen focussen op één locatie in plaats van twee. De oud-eigenaren van de seafoodbar runnen namelijk ook restaurant Goesting.

Sanju

Nu is het dus de beurt aan noedelzaak Sanju om nieuw leven in het pand te blazen. Liefhebbers van de Aziatische keuken zullen waarschijnlijk blij zijn met de uitbreiding van de zaak; Sanju focust zich namelijk op ramen, een soort Japanse noedelsoep.

Een van de eigenaren laat weten: “Ons concept is een voortzetting en verfijning van wat we op onze andere locatie hebben geperfectioneerd. We specialiseren in handgemaakte, unieke ramen die een mix zijn van traditionele technieken en een persoonlijke, moderne twist. Kwaliteit staat bij ons voorop, wat terug te zien is in ons zorgvuldig samengestelde menu. Dit menu, hoewel beknopt, biedt een rijke keuze uit varkensvlees, halal kip, en diverse vegetarische opties. Elk gerecht vertelt zijn eigen verhaal en is met de grootste zorg en aandacht bereid.”

Verder: “Een ander bijzonder aspect van onze zaak is ons interieur, dat doet denken aan een gezellige huiskamer. We hangen onze zaak vol met gekleurde Aziatische lampionnen en werken samen met lokale kunstenaars om verschillende kunstwerken voor ons te maken.”