Nieuwe authentieke Koreaanse take-away opent aan de Voorstraat

De Voorstraat in Utrecht heeft er vanaf zaterdag een nieuw restaurant bij: SonMat. Eigenaar Stacy Sunwoo opent morgen op nummer 30 de deuren van haar Koreaanse take-away. Ze woont sinds twee jaar in Nederland en komt uit Zuid-Korea. Volgens haar miste Utrecht nog een plek waar bewoner terecht kunnen voor echt Koreaans eten.

Stacy (32) en haar man woonden in Wageningen, maar toen ze Utrecht een keer bezochten, wist ze meteen dat ze hier een zaak wilde starten. “Ik werd verliefd op de stad”, zegt ze. “Ik hou van de sfeer: jong en internationaal.”

Volgens haar is er in de stad nog geen plek waar je echt Koreaans eten kan krijgen. Daarmee bedoelt ze een restaurant waar het eten wordt gemaakt door iemand die ook echt uit het land zelf komt. De naam SonMat betekent dan ook letterlijk ‘smaak van de hand’.

Alles huisgemaakt

Om horeca-ervaring op te doen, werkte Stacy eerder in twee restaurants. In haar nieuwe zaak gaat ze zelf in de keuken staan. Het is voor haar te duur om een restaurant te openen waar je ook kunt gaan zitten om te eten. Daarom houdt ze het bij een take-away.

Ook houdt ze het menu zo simpel mogelijk. Er staan drie gerechten op de kaart: gefrituurde kip volgens Koreaans recept, Koreaanse wok en kimchi. Alles is huisgemaakt en bij de gerechten kunnen klanten kiezen voor verschillende bijgerechten en sauzen.