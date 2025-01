Nieuwe eetbar Paloma brengt de smaken en sfeer van Spanje naar Utrecht

Met tientallen Spaanse hammen aan de muur, een uitgebreide visbar en een traditionele pizza-oven in het hart van de kleurrijke zaak, wordt Spanje tot leven gebracht zodra je binnenstapt bij Paloma. Het gloednieuwe tapascafé opende vrijdag haar deuren op Mariaplaats 11.

Bij Paloma staat de beleving van Spanje centraal. Kleuren, geuren en smaken komen samen in deze nieuwe horecagelegenheid. Er hangen Spaanse hammen aan de muur en kazen liggen uitgestald, terwijl de olijven en pincho’s klaarstaan om van te proeven. Ook is er elke dag livemuziek vanaf 16:00 uur.

In het midden van de zaak staat een traditionele oven, waarin Spaanse broden (pan) en pizzette’s worden gebakken. Daarnaast is er een visbar, waar verse vangst wordt bereid. Van gamba’s tot gegrilde visgerechten.

De Spaanse eetbar is geopend van woensdag tot en met zondag. Het tapascafé is geopend vanaf 15:00 uur, het restaurantgedeelte vanaf 17:00 uur. In februari is de horecazaak ook open op maandag en dinsdag.