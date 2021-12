Nieuwe horecazaak in pand van voormalig café Hemingway in Utrecht

Café Hemingway, een oude bekende aan het Janskerkhof in Utrecht, is overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De zaak was sinds 1 november gesloten voor gasten.

Koen Hendriks is de nieuwe uitbater van het café. Samen met chef-kok Robin van Groenestijn heeft hij ook het restaurant Koenraad. Dat ligt even verderop, aan de Voorstraat.

Volgens horecamakelaar Van de Weerd blijft het eetcafé nog even gesloten. Er moet namelijk nog het een en ander gebeuren in het pand. Volgens de plannen gaat de nieuwe zaak in het voorjaar van 2022 open.

Eerder dit jaar maakte Hemingway Utrecht bekend dat ze de deuren per 1 november sloten. Wat het nieuwe concept en de nieuwe naam van het café worden, blijft voorlopig geheim.