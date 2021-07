Nieuwe koffiebar met vintage salon geopend aan de Oudegracht: Cafca

In een van de hoekpanden van de Oudegracht, op nummer 302, is dinsdag een nieuwe koffiebar geopend: Cafca. Naast koffie to go en homemade kombucha, is er ook een salon waar mensen kunnen zitten en waar allerlei vintage spullen te koop zijn.



Dirk de Jong is de eigenaar van de nieuwe zaak. Dinsdag ging Cafca officieel open, daarvoor heeft hij een paar weken proefgedraaid.

“Het is een espressobar to go, want de horeca is ondersteunend”, zegt Dirk. “Achter hebben we een salon waar een aantal meubelstukken staan. Daar kan je op zitten en praten met mensen. Om het oude salonidee weer een beetje terug te halen.”

Vrijblijvend

In de salon hangt ook kunst, elke paar weken weer wat anders. Verder zijn er tot nu toe ook vintage kleding en meubelstukken te vinden. “Je kan ernaar kijken als je er zit en als je het echt mooi vindt, kan je het kopen. Alles ongedwongen en vrijblijvend.”

Dirk zou het ook leuk vinden om er binnenkort boeken bij te zetten. Hij vindt het belangrijk dat zijn zaak een sfeer heeft waarbij iedereen zich op zijn gemak voelt. “Zonder dat je denkt: er is weer een ‘commerciële marketing boy’ doorheen gegaan om de boel hier te versieren. Nee, ik doe het zelf.”