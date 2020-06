Nieuwe ranglijst van diervriendelijke restaurants van Utrecht

De DierenwelzijnsCheck lanceert vandaag de Utrechtse horecawijzer waarin restaurants beoordeeld zijn op dierenwelzijn en klimaatimpact. 25 restaurants hebben een ruime voldoende gekregen. Vijf veganistische horecazaken, Waku Waku, Oproer, Van planten, Vegan Bamboo Bar en ACU scoren een 10.



De DierenwelzijnsCheck heeft ruim 200 (dierlijke) producten gescoord op dierenwelzijn en klimaat, aan de hand van criteria zoals voeding, leefruimte, transport en slachtmethode. Dit scoresysteem wordt gebruikt om de menukaarten van restaurants te beoordelen.

Eerder werden ruim 400 horecazaken in Amsterdam beoordeeld, dit is nu uitgebreid met Utrechtse restaurants. Hiermee willen de initiatiefnemers consumenten en chefs inspireren om diervriendelijke keuzes te maken.

Biologisch

Restaurants met biologische producten of producten van kleinschalige, lokale producenten scoren hoog in de lijst. Restaurants die daarmee goed scoren zijn onder andere De Keuken van Gastmaal, de Veldkeuken, de Moestuin, Jasmijn & ik, The Green House en Punk Pizza

Vlees en vis als supplement

Ook restaurants waar groenten de hoofdrol spelen – met vlees of vis als bijgerecht – scoren goed. Bij Le Jardin, Kantien en SLA eet je voornamelijk groenten uit de tuin of van Nederlandse bodem, aangevuld met een klein stukje vlees of vis.

Vlees noch vis

Restaurants die geen vlees of vis op het menu hebben staan, scoren helemaal goed. Zeker als de eieren en de zuivel ook een duurzame herkomst hebben. Vegetarische restaurants zoals Gys, Broei en Soy scoren bijzonder goed op dierenwelzijn.

Restaurants die helemaal geen dierlijke producten serveren scoren met een 10 het allerbest. Er zijn 5 veganistische restaurants in Utrecht opgenomen in de horecawijzer; Waku Waku, Oproer, Van planten, Vegan Bamboo Bar en ACU.

Bekijk hier alle beoordeelde restaurants in Utrecht. De DierenwelzijnsCheck is een initiatief van Varken in Nood.