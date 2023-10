Nieuwe restobar Club Claar opent deuren in Utrechtse binnenstad

De Utrechtse binnenstad is een nieuwe restobar rijker: Club Claar. Het concept van dit restaurant is shared dining, maar je kunt er ook terecht voor koffie, taart, lunch en cocktails. Deze horecagelegenheid wil de sfeer van een club nabootsen, door onder meer diverse clubbeats te laten klinken door de speakers. Club Claar is vanaf woensdag 1 november geopend voor publiek.

Club Claar is een onderdeel van de Utrechtse Horeca Groep, die in 2021 werd opgericht door Perry Overeem, Marco van Basten, Edwin Oosterlaar, Frank Rijkaard en Barry Atsma. Onder meer Bar Basta, HAL22, Kortjak en Dengh zijn onderdeel van de Utrechtse Horeca Groep en daar wordt nu restobar Club Claar aan toegevoegd.

Club Claar is gevestigd op Voor Clarenburg 7. Overdag kan je hier terecht voor koffie, taart of lunch en in de avond bieden zij een shared dining concept. Ook worden er cocktails geschonken. Club Claar is geopend van woensdag tot en met donderdag van 10.00 tot 23.00 uur, van vrijdag tot en met zaterdag tot 01.00 uur en op zondag van 11.00 tot 22.00 uur. Er zijn tevens mogelijkheden om ruimtes te huren voor bijeenkomsten en bedrijvenactiviteiten.

Barry Atsma

Afgelopen week vond de besloten opening van restobar Club Claar plaats. Een van de aanwezigen was mede-eigenaar Barry Atsma: ‘’We zijn zo trots op Club Claar. Pal tussen de Dom en Vredenburg is het echt zo’n gave plek midden in mijn stadsjiee Utreg. De relaxte sfeer en gerechten uit alle hoeken van de wereldkeuken maken het voor mij de ideale plek om bij te kletsen met vrienden en na het eten lekker te blijven hangen voor een cocktail. Ik kan niet wachten tot de rest van Utrecht het komt ontdekken.’’