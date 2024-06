Nieuwe uitgaansplek in de Nobelstraat in Utrecht met de ‘dikste feestjes’ voor ‘jonge nachtbrakers’

In de Nobelstraat in Utrecht opent deze maand een nieuwe uitgaansplek. De nachtclub Ginny moet de ‘coolste, gekste en lekkerste nieuwe plek worden voor jonge nachtbrakers’. De horecazaak opent de deuren op vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 04.00 uur en komt in het pand te zitten waar voorheen Café Otje zat.

De uitgaansplek Ginny gaat op 21 juni voor het eerst open. De locatie omschrijft zichzelf als nieuwste hotspot, met een ‘nachtvullende programmering, vette dj’s, themafeestjes en lekkere line-ups’.

De dj’s die in Ginny gaan draaien zijn volgens de initiatiefnemers bekend uit het Amsterdamse nachtleven, van diverse festivals en evenementen en zomerse feestvakantieplekken. Tijdens het openingsfeestje komt ‘Chick Flix’ om de ‘eerste avond al volledig te escaleren’.

Geen nieuwe nachthoreca in de Nobelstraat?

De gemeente besloot onlangs een stop te zetten op nieuwe zware nachthoreca in de Nobelstraat voor een periode van twee jaar. Er worden geen nieuwe vergunningen uitgegeven. De gemeente besloot dit omdat een deel van de omwonenden geregeld geluidsoverlast ervaart in de late avond en de nachtelijke uren.

Eerder nam de gemeente al verschillende maatregelen, zoals de inzet van horecastewards en ook werden er gedragsregels opgesteld voor de nachtelijke horecabezoekers. De straat krijgt daarnaast extra aandacht van medewerkers van Handhaving en Toezicht.

Hoe kan de nieuwe horecazaak Ginny dan de deuren openen terwijl er geen nieuwe vergunningen worden afgegeven? Volgens de gemeente gaat het hier om een overname van een bestaand horecabedrijf en daarmee de vergunning, en dat is wel toegestaan. Volgens bedrijfsleider Paskal Smit heeft Ginny de vergunning overgenomen van voorganger Café Otje.

Volgens Smit is de club bijna klaar voor de opening. “De laatste lampen worden nu opgehangen.” Ginny is geopend op vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 04.00 uur aan de Nobelstraat 283. Daarnaast is de zaak af te huren voor feesten.