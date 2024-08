Nieuwe Utrechtse horecalocatie De Hondekop opent volgende maand in Wisselspoor

In de buurt Wisselspoor in Utrecht opent volgende maand een nieuwe horecalocatie. De initiatiefnemers achter De Hondekop, zoals de plek gaat heten, zijn bekend van projecten als Zware Jongens, PingPong Club en camping De Lievelinge.

De Hondekop komt aan de Wisselstraat 7, in een voormalig NS-gebouw waar vroeger de Hondekop-treinen stonden, laten de initiatiefnemers weten. Het pand is 900 vierkante meter groot en er komen onder meer een serre, een eigen bakkerij en een podium. Het historische pand is de afgelopen tijd opgeknapt en duurzamer gemaakt, bijvoorbeeld door het plafond te isoleren met gerecyclede spijkerbroeken. De inrichting is in de sfeer van Perzische tapijten en oude spiegels, maar er is ook veel groen en klimop tegen de muren.

Gasten kunnen bij De Hondekop een daghap eten voor 15 tot 20 euro, maar er is ook een uitgebreider menu met bijvoorbeeld curry’s en pasta’s. Het brood wordt gebakken in de inpandige bakkerij, waar wordt samengewerkt met De Bakkert. De bakkerij heeft een glazen wand, waardoor gasten ook mee kunnen kijken hoe het brood gebakken wordt. In het gebouw komt niet alleen horeca, er is straks ook ruimte voor culturele en educatieve activiteiten.

De Hondekop opent op vrijdag 13 september officieel de deuren.