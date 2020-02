Nieuwe vestiging van Lebkov opent deuren op Utrecht Centraal

Restaurantketen Lebkov & Sons opent maandag de nieuwe vestiging op Utrecht Centraal. Het restaurant komt op de plek van Pret a Manger, naast de hoofdingang, aan de stationspassage van Hoog Catharijne.

Lebkov verkoopt onder meer speciale koffies, sandwiches, soepen en salades en gebruikt daarvoor zo veel mogelijk natuurlijke ingrediënten. Lebkov is een familiebedrijf dat in 2002 zijn eerste vestiging opende. De keten heeft ook vestigingen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

In november werd bekend dat Pret a Manger zou verdwijnen en plaats moest maken voor de zesde vestiging van Lebkov & Sons.