Nog één avondje op het terras: horeca gesloten met start gedeeltelijke lockdown

Nederland zit vanaf 22.00 uur in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Het was woensdagavond bij sommige zaken drukker dan normaal, veel bezoekers wilden nog even wat drinken in de horeca. Om klokslag 22.00 uur gingen de kroegen en cafés dicht, wanneer ze weer opengaan is nog niet bekend.

Op 1 juni om 12.00 uur stonden er rijen bij de horeca in de stad. Cafés en restaurants mochten toen weer open na weken gedwongen gesloten te zijn geweest. Woensdagavond heeft de horeca de deuren weer moeten sluiten. Het oplopende aantal coronobesmettingen heeft het Kabinet doen besluiten om een gedeeltelijke lockdown in te stellen.

Veel Utrechters wilden nog wat drinken, het was drukker dan gebruikelijk op sommige terrassen. Vanaf 22.00 uur werd het kort druk op straat toen de terrassen leegliepen. Voorlopig is de horeca gesloten en gelden er ook andere strengere coronamaatregelen. Wanneer Utrecht weer kan samenkomen in de horeca is nog niet bekend.