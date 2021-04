Nog één dag mogen vijf Utrechtse horecazaken gasten ontvangen

De vijf Utrechtse horecazaken die meedoen aan Fieldlab Cafés ontvangen zaterdag de laatste gasten. Vervolgens verzamelen onderzoekers van TNO alle data en over een paar weken wordt duidelijk wat de resultaten zijn van het experiment.

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle horecazaken al maanden grotendeels gesloten. Gasten mogen weliswaar eten en drinken afhalen, maar binnen aan een tafeltje zitten is al lange tijd niet toegestaan. Voor De Beurs, Hofman, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement werd afgelopen week een uitzondering gemaakt omdat zij meededen aan Fieldlab Cafés.

Het experiment begon woensdagmiddag om 12.00 uur. Op dat tijdstip druppelden de eerste gasten binnen bij de verschillende zaken. Iedereen die meedeed moest zich van tevoren aanmelden en moest bij de deur een negatief testbewijs laten zien.

TNO

Eenmaal binnen kregen de gasten een tracker die ze de hele tijd bij zich moeten houden. Hiermee kan TNO de bewegingen van alle bezoekers volgen en bijvoorbeeld kijken of mensen afstand van elkaar houden.

Bo deed woensdag mee aan het experiment. Zij vertelde dat ze van tevoren een beetje zenuwachtig was. “Het was natuurlijk even wennen toen we binnenkwamen, een beetje koudwatervrees. Het was ook te merken dat iedereen het wel spannend vond om eindelijk weer eens in de horeca te zijn. Maar na een half uurtje en na het eerste wijntje was het weer als vanouds.”

Bijeenkomst

Voor aanvang van Fieldlab Cafés was er een bijeenkomst bij De Beurs. Hier waren onder andere burgemeester Sharon Dijksma en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bij aanwezig.

Zaterdag is de laatste dag van het experiment. Tussen 12.00 en 21.45 uur ontvangen de bovenstaande horecazaken weer gasten.