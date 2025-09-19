Nog een week en dan opent Union House in Tivoli Oudegracht, pand na 11 jaar weer in gebruik

Over precies een week opent Union House officieel de deuren in het gebouw van het voormalige Tivoli Oudegracht. Alles staat bijna op zijn plek. Het pand is de afgelopen tijd flink verbouwd. De renovatie begon in oktober 2023.

Een wijnbar met uitzicht op het oude poppodium en een hotel, een restaurant met binnentuin en een koffiebar. Het is binnenkort allemaal te vinden aan de Oudegracht.

In eerste instantie zou het pand eind 2024 klaar zijn, maar zoals het vaak met verbouwingen gaat, liep het project enige vertraging op. Nog een weekje geduld en het 700 jaar oude pand is weer open voor publiek.

“We gaan de ziel die erin zit proberen vast te houden: die rauwheid van vroeger komt terug in het ontwerp”, vertelde Peter-Paul Swijnenburg, een van de eigenaren, vorig jaar aan DUIC.

“Zo blijft het podium intact en laten we de lampen die aan het dak hangen natuurlijk zitten. Die wanden van het podium zijn een soort heiligdom. Daar zijn we heel voorzichtig mee.”

Editors en De Jeugd van Tegenwoordig

Een paar keer per week zal er een optreden zijn. “Dat worden geen Pearl Jam-concerten, of ze moeten unplugged willen spelen, maar bijvoorbeeld kleinkunst, cabaret, klassieke muziek en jazz”, aldus Swijnenburg.

De laatste concerten van Tivoli op deze plek waren in 2014. Na een reeks van 30 concerten nam Tivoli afscheid van haar locatie aan de Oudegracht. Onder meer Editors, The Kyteman Orchestra, De Jeugd van Tegenwoordig en Racoon bewezen dat jaar hun laatste eer aan de poptempel.