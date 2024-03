Nog een week en dan sluit café The Basket op Utrecht Science Park: ‘Een knallend afscheid’

The Basket Utrecht sluit op vrijdag 5 april definitief de deuren. Daarvoor in de plaats opent er een nieuwe plek op het Utrecht Science Park: Grand Café Living.

The Basket op de Genevelaan was jarenlang vaste prik voor veel bewoners en bezoekers van het Utrecht Science Park. Je kon er doordeweeks lunchen, avondeten, borrelen, en er waren bijvoorbeeld ook spelletjesavonden. De 30 Seconds en Stef Stuntpiloot kampioenschappen waren erg populair.

The Basket moet dicht door “grootschalige werkzaamheden” aan het Van Unnikgebouw ernaast, meldde universiteitsblad DUB eerder. Het hoogste gebouw van de Universiteit Utrecht wordt de komende twee jaar stevig onder handen genomen. Begin vorig jaar startte de herontwikkeling.

Feestelijk

De eigenaren van The Basket schrijven op de site dat er in ieder geval “een knallend afscheid” komt. Ook melden ze dat ze een nieuw grand café openen. Het Utrecht Science Park krijgt er dus wel een ander café voor terug. Op 15 april is namelijk de feestelijke opening van Grand Café Living op de Weg tot de Wetenschap.

Studenten en medewerkers op het Utrecht Science Park zullen daar ook terecht kunnen om te studeren, vergaderen en voor ontbijt, lunch en diner. Grand Café Living heeft ook al een locatie op het terrein van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Karakteristiek

Gisteren werd het café nog benoemd tot een van de 36 ‘nieuwe monumenten’. De bouwwerken, die variëren van woonhuizen tot bruggen en kantoorgebouwen, zijn gebouwd tussen 1970 en 2008 en zijn volgens de gemeente bijzonder ‘vanwege de architectuur, de cultuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde en karakteristiek voor deze bouwperiode in Utrecht’.