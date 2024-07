Oefenstudio’s en concertpodium dB’s in Utrecht vanaf vandaag weer (beperkt) open

De grote opening moet nog plaatsvinden, maar dB’s in Utrecht is vanaf vandaag weer beperkt open. Een deel van de oefenstudio’s kan gebruikt worden en er kunnen concerten georganiseerd worden. Later dit jaar moet de muzikale hotspot weer op volle kracht draaien.

DB’s zat altijd in het CAB-gebouw, maar vanwege de bouw van de nieuwe wijk Cartesius moest de muzikale broedplaats vertrekken. Een lange zoektocht naar een nieuwe locatie volgde, die uiteindelijk gevonden werd in de Vlampijpstraat. Daar wordt al maanden gewerkt voor de grote opening, die in september moet plaatsvinden met een festival.

Vanaf vandaag kunnen muzikanten er wel al terecht in de muziekstudio’s. Er zijn nu tien goed geïsoleerde oefenruimte met kwaliteitsapparatuur gereed. De bands die wekelijks oefenden, zijn al ingepland. Ook kunnen er weer concerten georganiseerd worden. Er komen nog meer oefenruimtes.

De oefenruimtes zijn alleen beschikbaar wanneer er geen concerten gepland staan, wat zowel doordeweeks als in het weekend kan voorkomen. Dit heeft te maken met de brandveiligheidsvoorschriften en gaat veranderen als alle werkzaamheden klaar zijn.

Ook is de reguliere horeca nog niet open omdat de vergunningsaanvragen nog lopen: “We werken hier hard aan en verwachten dat dit proces nog enkele weken zal duren. Zodra alles is goedgekeurd, kunnen het café, het terras en Roots Rock Kitchen open.”