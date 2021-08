‘Ondernemer mag geen poffertjeskraam openen in Overvecht omdat kinderen te zwaar zijn’

De ondernemers van Manege ’t Hoogt aan de Gageldijk in Utrecht willen graag een historische poffertjeskraam op het terrein nieuw leven inblazen. De omgeving zou daardoor aantrekkelijker worden en er kunnen mensen met een zorgvraag werken. De gemeente ligt echter dwars, kinderen in de omgeving zouden namelijk te veel overgewicht hebben. Dat meldt NRC. Jan Wijmenga van de ChristenUnie en Dimitri Gillissen van de VVD hebben ondertussen schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Dinsdag verscheen in NRC een artikel over het initiatief van ondernemer Thijs Visscher. Samen met zijn vrouw Lizzy de Koning nam hij in 2018 de manege over met het idee er een plek van te maken voor dieren en mensen. Zo braken ze de boxen af zodat de paarden los konden lopen in een grote stal, maakten ze het kantine-assortiment lokaal en gezond, en begonnen ze een zorgboerderij waar mensen met een beperking, burn-out of ziekte in de stallen konden werken.

In de loop der tijd ontstond het plan om meer met horeca te gaan doen, zodat de mensen die aan het re-integreren waren vaker met andere mensen in contact komen. Visscher las dat Anton Mullens (80) zijn oude poffertjeskraam wilde verkopen en zocht contact met hem. Mullens besloot de kraam aan Visscher te verkopen, maar hij wilde het recept pas geven wanneer de kraam draait.

Bijzonder dat @GemeenteUtrecht niet met een initiatief meedenkt, maar vooral redenen verzint om er niet aan mee te werken. Tijd om daar eens opheldering over te vragen… #vragengesteld https://t.co/7SuKRX2L3J — Jan Wijmenga (@jwijmenga) August 11, 2021

Overgewicht

Of dat ooit gaat gebeuren is niet duidelijk, de gemeente Utrecht ligt namelijk dwars. Het plan zou niet in de bestemming passen. Daarnaast zouden kinderen in Overvecht te veel overgewicht hebben. In de afwijzingsbrief – die NRC ingezien heeft – staat geschreven: “Juist in Overvecht is een verleidelijk ongezond voedselaanbod met grote aantrekkingskracht op kinderen in de vorm van een poffertjeskraam daarom onwenselijk.” Saillant detail is dat vanaf 2014 het aanbod fastfood in Utrecht met 41 procent toenam. Volgens NRC is dit de sterkste groei in Nederland.

Overigens benadrukt de gemeente tegen NRC dat vooral de bestemming bepalend is, er de manege is geen horecalocatie.

Politici Wijmenga en Gillissen vragen het college nu om opheldering. Zo willen zij weten waarom dit initiatief niet past binnen het in 2018 vastgestelde Horecakader. Ook willen de politici weten of er vaker in Utrecht aanvragen zijn geweigerd omdat het aanbod ongezond zou zijn. “Hoe verhoudt dit argument zich tot de ambitie van Utrecht om erfgoed, zoals een monumentale poffertjeskraam, te behouden?

Tot slot willen Wijmenga en Gillissen weten wat de gemeente wel voor de ondernemer kan betekenen. “Ziet het college nog andere mogelijkheden om samen met deze ondernemer een geschikte plek voor de monumentale kraam te vinden?”