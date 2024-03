Ondernemers achter Watertoren en Ruby Rose kopen voormalig Stairway in Utrecht van familie Westbroek

Horecazaak NOLA aan de Mariaplaats is verkocht en maakt binnenkort plaats voor een nieuwe onderneming. NOLA zat sinds enkele jaren in het pand, dat voorheen Stairway to Heaven was en werd opgericht door Henk Westbroek. De zaak is nu overgenomen door de ondernemers die ook achter onder meer De Watertoren en Ruby Rose zitten.

“Het is allemaal heel snel gegaan”, zegt Wichert van Rijn, die de zaak heeft overgekocht van oud-eigenaar Henk Westbroek. “We wilden niet aan een nieuw concept beginnen voordat we zeker wisten dat de financiering rond was. Dat is nu het geval en daarom zijn we inmiddels druk bezig met het treffen van voorbereidingen.”

Hoe de nieuwe zaak er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel streeft Van Rijn ernaar om er een andere invulling aan te geven dan andere horecazaken in de stad. “Het is natuurlijk een prachtige locatie die eer aangedaan moet worden. De mannen van De Watertoren en Ruby Rose gaan de zaak draaien, dus het gaat helemaal goed komen”, zegt Van Rijn.

Binnen enkele weken moet meer bekend worden over wat de invulling van de zaak precies wordt. Het duurt dan nog wel even voordat de deuren op de Mariaplaats weer openen. Van Rijn: “We werken hard aan de plannen maar het is nog een beetje gissen wanneer we precies opengaan. Naar verwachting zal dat in augustus of september zijn.”

Stairway to Heaven

Het pand aan de Mariaplaats kent een lange horecageschiedenis. Van 1972 tot halverwege de jaren 90 was discotheek Cartouch er gevestigd. In 1995 opende Henk Westbroek er Stairway to Heaven, een zaak die vol hing met gouden platen en gitaren. Later werd het kortweg Stairway.

In 2020 werd bekend dat Stairway de deuren zou sluiten. Chrissie Westbroek, de dochter van Henk Westbroek, opende er in 2020 na een flinke verbouwing NOLA. Die zaak maakt nu dus plaats voor een nieuw concept.