Onderzoek naar coronaterrassen: ‘Veruit de meeste Utrechters blij met tijdelijke uitbreiding’

De coronamaatregelen hebben we (in elk geval voor nu) achter ons gelaten en de horeca draait – voor zover mogelijk – zoals voor corona normaal was. In 2020 en vorig jaar rond deze tijd was dat wel anders, toen Nederland nog volop met coronabeperkingen te maken had. Om horecaondernemers tegemoet te komen, stond de gemeente Utrecht tijdelijke terrasuitbreidingen toe. De gemeente heeft laten onderzoeken hoe Utrechters die tijdelijk verruimde terrassen hebben ervaren en de resultaten daarvan zijn dinsdag gepubliceerd. Daaruit blijkt dat veruit de meeste Utrechters blij waren met de tijdelijke terrasuitbreidingen.

In Utrecht werd vorig jaar door 248 horecaondernemers een vergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding aangevraagd. Daarvan zijn 181 vergunningen verleend, waarvan 141 voor terrassen en veertig voor zogenoemde eilandterrassen (terrassen in de buurt van een horecazaak, bijvoorbeeld aan de overkant van de straat).

Bureau Stedelijke Planning (BSP) heeft met onder meer diepte-interviews, een enquête en een participatiebijeenkomst onderzocht hoe Utrechters denken over deze tijdelijke terrasuitbreidingen. Uit de enquête blijkt dat veruit de meeste mensen achter de terrasverruiming staan: 93 procent van de 5.600 mensen die de enquête hebben ingevuld, vinden het ‘(heel) goed dat horecaondernemers in Utrecht tijdelijk extra terrasruimte hebben gekregen’. 88 procent vond het daarnaast ‘een goed idee’ dat de terrasuitbreidingen mogelijk bleven zolang de anderhalvemetermaatregel van kracht was.

Als belangrijkste redenen voor het draagvlak noemen Utrechters dat terrassen de sfeer verbeteren, dat ze extra omzet voor ondernemers genereren en dat het leuk is om naar het terras te gaan. Wel blijkt dat dit locatie- en contextafhankelijk is. “Het is per gebied zoeken naar de juiste balans tussen levendigheid en leefbaarheid.”

Klachten

Met name in de binnenstad ervaren omwonenden ook overlast van de tijdelijke terrassen, blijkt uit het onderzoek. De meeste klachten die over tijdelijke terrassen zijn ingediend, hebben namelijk betrekking op terrassen in de binnenstad. Ook zijn omwonenden in de binnenstad over de tijdelijke terrassen het meest kritisch van alle Utrechters. Uit de enquête blijkt dat 15 procent van de ondervraagde binnenstadsbewoners het ‘(helemaal) niet goed vindt dat terrassen tijdelijk zijn uitgebreid’. Van de omwonenden in de overige wijken vindt 8 procent dat.

24 procent van de ondervraagde binnenstadsbewoners wil dan ook niet dat de tijdelijke terrassen gecontinueerd worden, tegenover 13 procent buiten de binnenstad. De overlast die binnenstadsbewoners ervaren heeft vooral te maken met dat tijdelijke terrassen ten koste gaan van ander gebruik van de openbare ruimte, zoals ruimte voor fiets- of autoparkeren, loopruimte of winkeluitstallingen. Ook (extra) geluidsoverlast door toegenomen drukte of terrassen dichtbij woningen worden als redenen genoemd. Tot slot speelt ook belemmering in doorstroming en toegankelijkheid een rol. De overlast zou vooral naar voren komen op een tiental locaties in de binnenstad, binnen de singels.

‘Terug naar normaal’

Het overgrote deel van ondernemers, bezoekers, bewoners en andere partijen vindt de tijdelijke uitbreiding van de terrassen dus een goede maatregel, maar dat betekent niet dat het definitief behouden van de terrasuitbreidingen ‘automatisch mogelijk en wenselijk is’. De beoordeling van de aanvragen voor tijdelijke terrassen is gebaseerd op tijdelijkheid en de nadruk lag dan ook op economisch belang en veilig samenkomen. Uit interviews binnen de gemeente blijkt volgens de onderzoekers dat de beoordeling in normale omstandigheden anders zou verlopen.

De vergunning voor tijdelijke terrassen loopt nog tot 30 oktober 2022, maar er kan alleen gebruik van worden gemaakt als de anderhalvemetermaatregel van kracht is.

Definitief

Een aantal gemeenteraadsleden heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of tijdelijke terrassen definitief kunnen blijven staan. “Er is echter niet één groep terrassen, die zonder integrale afweging en heldere kaders, definitief gemaakt kan worden”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

“Ook bij terrassen waarvoor veel waardering was of waar geen klachten zijn geweest, is de situatie met of zonder anderhalve meter anders. Ondernemers die definitief een groter terras willen exploiteren kunnen hiervoor een vergunning aanvragen. In de binnenstad is daarbij terughoudendheid gepast, buiten de binnenstad is meer mogelijk en is zorgvuldigheid gepast. De behandeling van een aanvraag wordt volgens de normale procedure beoordeeld, door middel van een integrale afweging op basis van bestaand beleid. Een ondernemer die zijn terras wil uitbreiden zal reguliere leges en precario moeten betalen, in tegenstelling tot tijdens de crisisperiode.”

Het hele onderzoek van BSP is hier te lezen.