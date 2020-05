Ook bierbrouwerijen De Leckere en Maximus gaan omzet doneren aan horeca

De Utrechtse bierbrouwerijen De Leckere en Maximus gaan een deel van de omzet doneren aan horecazaken in de stad. Al eerder besloot brouwerij vandeStreek hetzelfde te doen. Directeur van De Leckere Eric Odenwald: “Het belang van de horeca is het belang van de brouwers.”

De horeca heeft net als tal van sectoren economisch flink te lijden onder de coronamaatregelen. Om de cafés en restaurant te steunen gaan Maximus en De Leckere daarom – in navolging van vandeStreek – 10 procent van de omzet van hun webshops doneren. De donatie gebeurt uiteraard in de vorm van bier.

Welke horecazaken bier ontvangen zodra de deuren weer opengaan, dat bepaalt de webshopklant. Tijdens het afrekenen kunnen zij aangeven welke zaak in welke stad zij willen steunen met hun aankoop. Het maakt niet uit of dit al een horecaklant van De Leckere of Maximus is.

Vers bier

Odenwald: “Waar het nu om gaat is dat de horeca, zodra zijn weer open mag en hopelijk is dat héél snel, vers Utrechts bier kan serveren en daar dan een mooie marge op kan maken. Geloof me, die kunnen ze straks heel hard gebruiken.”

De directeur van De Leckere wil graag benadrukken dat Utrechtse brouwers samen moeten werken. “De Leckere stelt al een paar weken haar online vrijmibo-pakketten afwisselend samen met bieren van een andere Utrechtse brouwerij. Deze week doen we dat samen met vandeStreek en dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat een deel van deze omzet wel en een ander deel van deze omzet niet naar de horeca gaat. Vandaar dat wij ons van harte aansluiten bij dit sympathieke initiatief.”

Ewald Visser, directeur van Maximus, zegt over de actie: “Het zijn bijzonder tijden. Ons proeflokaal/café in Leidsche Rijn is uiteraard gesloten, maar we blijven wel actief met de verkoop van bier uit onze brouwerijwinkel. Daarnaast proberen we nieuwe initiatieven uit en sinds vandaag met onze nieuwe webshop. We zijn blij dat we ons bedrijf voorlopig staande kunnen houden, maar leven heel erg mee met de Utrechtse horeca die het heel moeilijk heeft en zal blijven hebben. In navolging van anderen willen wij Utrechtse cafés en restaurants ook dat extra steuntje in de rug geven als ze hun zaken gaan heropenen. Samen staan we sterker.”