Op bezoek bij Café Restobar Rosie: ‘We kregen gemiddeld vier reserveringen per seconde’

Na een recensie waarin Joël Broekaert, culinair recensent van de NRC, vol lof schreef over Café Restobar Rosie stroomden de reserveringen in rap tempo binnen. De zaak op Lucasbolwerk van Jac Rijks en Yora Galjaard opende eind 2022 de deuren en was binnen een aantal maanden razend populair. Ook onder meer restaurantgids Gault&Millau, de Volkskrant en de Utrechtse culinaire podcast Eten wat de podcast waren al snel lovend over Rosie.

De chefkok van Rosie is Jac Rijks, onder meer bekend van de zaak L’ami Jac aan de Burgemeester Reigerstraat die hij tot 2018 had. Daarna ging hij een tijdje naar Japan en weer terug in Utrecht begon hij de Eetplaneet waar hij in de zomer van 2022 mee stopte. Het plan om weer een eigen restaurant te openen was er toen al, samen met Yora Galjaard. Hij is gastheer bij Rosie.

Aan een eigen zaak had Yora tot het voorstel van Jac wel eens gedacht, maar meer als iets voor over een jaar of vijf. “Ik hou er wel van om enigszins in het diepe te springen”, zegt Yora terwijl hij aan de (eet)bar zit. Die sprong nam hij samen met Jac in het voorjaar van 2022. Yora werkte toen al voor Jac. “In die tijd deden we af en toe samen een privédiner, waaronder in dit pand voordat het van ons was.” Toen Jac hem vroeg om samen Rosie te beginnen, heeft hij even getwijfeld. “Het omzetten van een idee dat in mei ontstond naar een zaak openen in oktober ging ook allemaal best snel.”

Gapend groot gat

“We waren het eens over wat er in Utrecht nog miste”, zegt Yora. Zo noemt hij een plek waar je goed en eerlijk kunt eten. “En er is in Utrecht een gapend gat tussen de stijl van een simpeler eetcafé en fine dining. We misten een restobar die inzet op die rauwe, ongepolijste sfeer, maar wel met goede service, mooie servetten op tafel en waar alles dat je aanraakt, eet en drinkt echt goed is.”

Volgens Yora zijn er weinig plekken in de stad die het zo aanpakken. “Het product heeft de hoofdrol, maar het mag wat ons betreft allemaal iets robuuster en relaxter. Aan die robuustheid draagt de toffe kookstijl van Jac heel erg bij. Daarom is zo’n grote eetbar in de zaak ook zo leuk. Die werkt meer interactie in de hand. Niet alleen tussen de gasten en wij als personeel, maar zelfs tussen gasten onderling.”

In de kleine zaak is plek voor een kleine veertig gasten, waarvan een deel dan aan de eetbar zit op hoge houten stoelen. De rest van de tafels is laag. Op de muren zitten blauwe vierkante tegeltjes en op de bar en tafels juist donkere stenen kleuren. Zowel op planken aan de muur als in de grote wijnkoelkast staan allerlei soorten wijn. Op de kaart staan inmiddels 180 wijnen, dubbel zoveel als toen ze begonnen.

Verder is ook hun team inmiddels twee keer zo groot. Waar er de eerste maanden vooral gasten van buiten Utrecht kwamen, is nu het merendeel wel inwoner van de stad. Bij Rosie moet je altijd langs kunnen komen, is het idee van Yora en Jac. Ze zijn dan ook zes dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner. “Van twaalf tot twaalf”, omschrijven ze het zelf.

‘Een regelrechte hit’

Yora is meer dan tevreden over hoe het gaat. “Waar we na ruim een jaar staan is ongelofelijk goed”, zegt hij, terwijl hij benadrukt dat ze het allemaal niet voor lief nemen. “Het is niet iets vanzelfsprekends.” Die tevredenheid geldt voor meer mensen. Zo werd Rosie tijdens de eindejaarsaflevering van de Utrechtse culinaire podcast Eten wat de podcast verkozen tot Beste nieuwkomer van 2023.

Die titel kreeg Rosie in februari vorig jaar ook al van restaurantgids Gault&Millau, in een iets andere bewoording: Ontdekking van het Jaar 2023. “Met Jac Rijks in de keuken is er zeer veel ambacht en klasse aanwezig en dat proeven we bij elke hap”, luidt de toelichting. “Kalfsblanquette combineert hij met krokant, mooi op smaak gebrachte zwezerik, geserveerd op licht getoast zuurdesembrood en kruidenslaatje. De blanquette is zo diep van smaak dat we er hoogtevrees van krijgen.”

Een paar dagen eerder verscheen in NRC de lofzang van Joël Broekaert. Hij noemde Rosie “een regelrechte hit”. De recensent gaf het dan ook de volle vijf sterren. Half februari ontplofte door die lovende recensies de bom, zegt Yora. Het waren heftige maanden waarin keihard werd gewerkt en genoten. “We kregen op een gegeven moment vier reserveringen per seconde gemiddeld.” Om enigszins flexibel te kunnen blijven, pasten ze aan vanaf hoe ver van tevoren mensen konden reserveren. “We gingen toen van een jaar terug naar drie maanden.”

Vernoemd naar

En waar de naam vandaan komt? Rosie is vernoemd naar het gelijknamige nummer van Claw Boys Claw, een Nederlandse rockband. “De naam komt onder andere bij de vorige compagnon van Jac vandaan, maar wel naar aanleiding van dat ik iets met Claw Boys Claw probeerde te bedenken.” Hij had al wat gerelateerde namen bedacht en Rosie was al eens door zijn hoofd geflitst.

“Mijn moeder heet ook Roos. Jac en zij zijn een beetje van dezelfde generatie. Ik ging een keer naar een concert van Claw Boys Claw met mijn moeder in Gouda. Toen zij achttien was heeft ze die band daar ook al een keer gezien. Jac en ik hadden daar een leuk gesprek over. Hij ging vroeger ook veel naar Claw Boys Claw.” Belangrijk was dat de naam door iedereen goed was uit te spreken en niet per se te linken was aan een bepaalde keuken. En ook niet onbelangrijk: “Rosie is een stoere naam.”