Op bezoek bij Het Muzieklokaal: ‘Klassieke muziek heeft een deftig en helaas soms een saai imago’

Het is inmiddels vier jaar geleden dat Het Muzieklokaal aan de Bemuurde Weerd de deuren opende. Het eerste klassieke proeflokaal van Nederland: een plek waar je kunt lunchen, borrelen en dineren en waar klassieke muziek centraal staat. Die hoor je niet alleen via de boxen, maar ook elke donderdagavond en zondagmiddag live in de zaak. Initiatiefnemers Talitha Verheij (35) en Sanne van Buuren (35) konden met hun idee aan de slag, omdat ze in de zomer van 2015 binnen drie maanden 121.000 euro ophaalden met een crowdfunding. Volgend jaar doen ze alweer de laatste aflossing en vieren ze hun lustrum. “Dan hebben we twee grote feestjes.”

Onder de appeltjesgroene luifel staat al een groepje mensen te wachten. Ze moeten nog even geduld hebben, want het is net voor elven. Als de kerkklokken slaan, gaan de deuren van Het Muzieklokaal open. Het duurt niet lang of iedereen heeft een plekje gevonden, aan de leestafel of een van de kleinere tafels, op de bank of een van de fauteuils. De plaatsen voor het raam zijn populair. Daar kan je lekker over het water uitkijken. Talitha was al binnen en gaat op een kruk aan de hoge tafel voor het raam zitten. Ze neemt een slok van haar cappuccino en kijkt naar buiten. “Ik vind dit natuurlijk een van de mooiste plekjes van Utrecht.”

In het midden van de zaak staat een grote zwarte vleugel en er klinkt – hoe kan het ook anders – klassieke muziek door de speakers. Op 8 januari vierden ze hun vierjarig bestaan. Er werd telefonisch geproost op hun jubileum, want Sanne was op vakantie. Volgend jaar gaan ze het goed vieren. “Dan hebben we twee grote feestjes, want in juni doen we de laatste aflossing van de crowdfunding. Dat is een mijlpaal. En een half jaar later worden we vijf. Een heel mooi jaar dus.” De twee hadden gehoopt, en stiekem ook al gedacht, dat alles zo goed zou gaan.

‘We waren allebei groentjes qua ondernemen’

“We hadden allebei vertrouwen in het plan en onszelf. Het was alsnog spannend of het allemaal zou lukken. We waren allebei groentjes qua ondernemen. Het was hard werken, alles ontdekken en leren. We deden veel dingen zelf die we nu uitbesteden, zoals de was en afwas. Dat was totaal niet efficiënt. We hadden ook nog geen sluitingstijden. In de eerste weken waren we er om vier uur ’s nachts nog. Godzijdank waren we op maandag dicht: konden we even bijkomen.”

Deftig

Met Het Muzieklokaal hopen ze hun gasten te teasen en enthousiasmeren voor klassieke muziek. “Ik stoor me altijd aan het feit dat klassieke muziek een bepaald imago met zich meedraagt”, zegt Talitha. “Van kinds af aan ben ik met muziek bezig en in mijn eigen spel was dat altijd klassiek. Ik ging met mijn vader naar concerten. Dan zat ik tussen de oudere mensen. Dat is nu al wel minder, maar als ik naar een klassiek concert in TivoliVredenburg ga, is de gemiddelde leeftijd nog altijd hoog. Klassieke muziek heeft een deftig en helaas soms een saai imago. De ervaring die je bij ons hebt is totaal onvergelijkbaar met die in een echte concertzaal. Ik zou het iedereen gunnen om die een keer te hebben.”

(tekst loopt door onder foto)

Elke donderdagavond en zondagmiddag zijn er live concerten. De musici treden twee keer twintig minuten op. Het is niet voor iedereen weggelegd. “Het vraagt best wat van je performance: je moet echt voor je aandacht werken. Mensen fluisteren, je hoort de koelingen, een glas dat omvalt en, mensen lopen heen en weer. Over het algemeen is er aandacht voor de muziek en daar vraag ik ook om van tevoren. We zetten geen koffie tijdens de concerten, persen geen jus en doen geen afwas. We proberen het geluid te minimaliseren, maar het is niet doodstil. Dat was ook niet de insteek, want mensen moeten juist lekker kunnen eten en drinken en tegelijkertijd van de muziek genieten.”

Kwartetten

In de afgelopen jaren hebben de dames de taken onder elkaar verdeeld. Sanne houdt zich bezig met de bar en het personeel. Talitha met de keuken en de programmering van de concerten. “Het gaat eigenlijk altijd goed, maar het is wel de vraag of een bepaalde klank, genre of instrument werkt. Dat was even zoeken. Een klavecimbel is gewoon een lastig instrument: dat luistert nauw en moet gestemd worden als het doodstil is. Ook blokfluit en contrabas vragen bijvoorbeeld meer aandacht van de luisteraar. Je moet altijd nadenken over de toegankelijkheid, maar ik vind dat we daarmee mogen spelen.”

En wat voor instrumenten zijn dan sowieso wel geschikt voor een optreden in Het Muzieklokaal? “Een strijkkwartet werkt eigenlijk altijd goed. Kwartetten doen het überhaupt goed. Er gebeurt wat meer en de muziek is meestal wat toegankelijker. We hebben een paar keer een saxofoonkwartet gehad, dat was fantastisch. Hetzelfde geldt voor een solo op de piano”, aldus Talitha. Daarnaast blijkt romantische muziek beter in de smaak te vallen dan oude muziek, barok of juist hele moderne muziek.

(tekst loopt door onder foto)

Bootje

Dat concerten soms niet helemaal lopen zoals de bedoeling was, weten ze bij Het Muzieklokaal maar al te goed. Gelukkig zorgt de informele sfeer ervoor dat dat helemaal niet erg is. “We hebben wel eens gehad dat er tijdens een concert een dienblad met waxinelichthouders op de grond lazerde. En de musici speelden gewoon door. Dat was niet te doen, maar ze keken niet op of om. Het is ook wel eens gebeurd dat de muziek nog aanstond terwijl mensen al aan het spelen waren.”

Na de laatste aflossing van de crowdfunding komt er een periode ‘met meer lucht’ aan. En met het lustrum in zicht zijn de dames ook al bezig met hun volgende vijfjarenplan. “We willen niet nog een vestiging, maar ons wel verbreden”, zegt Talitha. “Zo hebben we wel eens concerten op het water georganiseerd, dat soort dingen zou ik meer willen doen. Op een andere manier met het concept spelen en smaak en klank echt samenbrengen, bijvoorbeeld met proeverijen. Dat doen we nog te weinig. En ik zou een bootje willen om mee door de stad te varen en mensen op te pikken. Met een levend boegbeeld dat aria’s zingt, of een violist.”