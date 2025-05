Op bezoek bij Op Roose: ‘Hier hebben we de hele dag zon’

Het pand raakte zeven jaar geleden nog zwaar beschadigd door een brand. Het stortte zelfs grotendeels in, maar dat hield Willem van Heijningen niet tegen om op deze plek in 2019 een horecazaak te openen. Op Roose bevindt zich, zoals ze naam al verraadt, op de Rooseveltlaan in Kanaleneiland. Het is een van de weinige restaurants in de buurt.

Het is een stralende lentedag en het terras van Op Roose is goed gevuld. “Hier hebben we de hele dag zon”, zegt bedrijfsleider Janne van den Broek. “De buitenbankjes direct aan het water zijn nieuw. Dat zijn populaire plekken.” Ook vandaag zitten daar meerdere mensen tevreden een drankje te drinken in de zon. Ondertussen kijken ze naar de schepen die langs varen over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het pand was jarenlang een vervallen bouwwerk. Na een flinke verbouwing opende Op Roose er in de zomer van 2019 de deuren. “Het was in de eerste instantie niet heel uitnodigend”, vertelde Willem destijds aan DUIC.

“Toen ik hier voor het eerst kwam was het een grote ravage, in het midden van de winter, het regende en was ijskoud. Alleen het rechtergedeelte van het gebouw stond nog. Toen heb ik nog wel een paar nachten wakker gelegen en me afgevraagd of ik het wel moest doen. Ik lig af en toe nog steeds wel eens wakker, ik doe dit voor het eerst alleen en om dan het eerste restaurant in de buurt op te zetten, dat is best heftig.”

De twee huisjes aan het water op de Rooseveltlaan werden vroeger gebruikt als uitvalsbasis voor de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal. Tijdens de verbouwing heeft Willem de jaren 30-stijl behouden en de panden aan elkaar verbonden met een glazen serre. Ook binnen kan je dus lekker over het water heen kijken.

Nieuwe woningen

Janne woont om de hoek van Op Roose en begon zes jaar geleden in de bediening. Haar afstudeeronderzoek voor de opleiding Hotel- en Eventmanagement deed ze hier ook. Een groot deel van de medewerkers komt uit de wijk, zegt ze. Een groot deel van de gasten komt uit het bedrijfsleven. Zij werken voor een van de bedrijven aan de andere kant van het water op bedrijvengebied Papendorp.

“Vooral op dinsdag en donderdag hebben we hier veel zakelijke lunches, vergaderingen, borrels en diners”, zegt Janne. “Dan werken de meeste mensen op kantoor.” De twee vergaderzalen bevinden zich op de twee zolders, allebei met een privé terras en uitzicht over het water.

Veel bedrijven weten hun weg goed te vinden naar Op Roose, maar dat geldt ook voor mensen uit de wijk en uit de stad. “Dat was een tijdje wat minder, maar dat gaat inmiddels weer goed”, zegt Janne. Ze heeft alle vertrouwen in de toekomst. Er liggen namelijk ook plannen om duizenden nieuwe woningen aan de overkant van het kanaal te bouwen.

Papendorp zal uiteindelijk gaan bestaan uit vier delen: de buurten Taats-Noord en Groenewoud-Noord, de Mobiliteitshub XL voor deelvervoer en met minimaal 2.000 parkeerplaatsen en het Taatsenplein met kantoren, wonen, horeca en winkels. In de nieuwe buurten worden de komende jaren in totaal ongeveer 2000 nieuwe woningen, een hotel, zo’n 75.000 vierkante meter aan kantoren gebouwd.

Rondje Stadseiland

Ook ligt Op Roose op de route van het nieuwe park waar de gemeente mee bezig is: Rondje Stadseiland. Dat is geen gewoon park waarbij het groen op één plek ligt. Het wordt namelijk een verbinding van 12 kilometer groen aan de rand van het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal.

Het project ging in 2016 al van start. De kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Kanaleneiland was toen als eerste aan de beurt en werd opnieuw ingericht. Over tien jaar moeten Utrechters het volledige rondje door dit nieuwe oeverpark kunnen afleggen.

Een tweede zaak

Eigenaar Willem heeft dik twintig jaar horecaervaring. Voordat hij Op Roose opende, werkte hij jarenlang bij Fico aan de Veilinghavenkade. “Ik wil al heel lang iets voor mezelf beginnen, maar er kwam nooit iets voorbij waar ik echt een goed gevoel bij had”, zei hij eerder tegen DUIC. “Tot deze kans voorbij kwam. In plaats van kok ben ik nu meer ondernemer, wat natuurlijk een totaal andere tak van sport is. Maar we hebben een superprofessioneel team met bakken ervaring, we weten wat goed loopt, we weten wat lekker is. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat lopen.”

Inmiddels is er bijna zes jaar voorbij. Zijn vertrouwen bleek terecht te zijn. Het gaat goed met zijn zaak. Komende zomer komt er zelfs een tweede locatie, vertelt Janne. In die tweede zaak gaan Janne zelf en chef Robin Bijsterbosch als mede-eigenaren aan de slag. “In Driebergen gaan we ook Roose Restobar openen. Het wordt een plek waar mensen terechtkunnen voor shared dining en dus van alles kunnen proeven. Geen kleine hapjes, maar gewoon goede gerechten. Net als bij Op Roose krijgen gasten goede service. Dat vindt je ook niet overal meer.”