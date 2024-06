Op bezoek bij Sanju Ramen op de Donkere Gaard in Utrecht; Sanju betekent ‘030’ in het Japans

Ruim zes jaar geleden openden de vrienden Jeroen de Gilde en Mohammad Kashani het eerste Japanse ramenrestaurant van Utrecht: Sanju Ramen. Het avontuur van Sanju, dat overigens ‘030’ betekent in het Japans, begon met een vestiging op de Voorstraat. Sinds begin dit jaar is hun tweede restaurant op de Donkere Gaard te vinden. Ook daar kunnen Utrechters nu terecht voor 100 procent huisgemaakte ramen.

Jeroen en Mohammad zitten tevreden naast elkaar aan een van de zwarte tafels aan het grote raam op de Donkere Gaard. “Vanaf de eerste dag dat we open gingen, hebben we hier een volle zaak gehad”, zegt Mohammad. “Dat was voor ons best wel vet om te zien.” Ze waren 24 en 26 jaar oud toen ze besloten samen te gaan ondernemen. Hoe die onderneming er precies uit kwam te zien, wisten ze toen nog niet.

“Tijdens mijn rondreis door Azië heb ik een passie voor ramen ontwikkeld en bij terugkomst stak ik hem (Mohammad, red.) aan met het ramen-virus”, vertelde Jeroen eerder al eens aan DUIC. En zo was het idee voor Sanju Ramen geboren. “We zijn compleet verliefd geworden op het eten en alles wat erbij hoort. We zijn allebei sowieso gek op eten.” Mohammad: “We eten nog steeds heel vaak ramen.”

De nieuwe locatie bij het knusse Wed is een vervolg van de locatie op de Voorstraat. Op beide plekken zijn dezelfde gerechten te krijgen met in de hoofdrol hun zelfgemaakte Japanse ramen. Half juni is het menu vernieuwd. “We hebben voor meer variatie gezorgd”, zegt Mohammad. “Ook hebben we nieuwe vegetarische ramen. Die zijn erg populair.”

48 uur koken

Net als op de Voorstraat hangen er binnen in het pand op de Donkere Gaard ook kleurrijke Aziatische lampionnen. Ze wilden er dezelfde huiskamersfeer creëren. “We willen dat iedereen zich welkom en thuis voelt”, vertelde Jeroen eerder. “Dit gevoel van gemeenschap en warmte is essentieel in alles wat we doen. Daarnaast zijn we trots op onze twee huisgemaakte bieren, speciaal gebrouwen om perfect te harmoniseren met onze ramen.”

Ramen is een Japanse noedelsoep. De bouillon wordt in ieder geval acht uur gekookt. Uiteindelijk worden er noedels en een kruidenmengsel toegevoegd. Daarna komt er bijvoorbeeld langzaam gegaard vlees bij, verschillende groenten en ei. Zo bestaat een kom vegetarische miso-ramen uit portobello, krokante vegetarische bacon, bamboescheuten, bosui, prei, taugé, spinazie en ei. Die bouillon is gemaakt van geroosterde groenten en wordt 48 uur gekookt.

Alle oliën, mengsels en kruidenpasta’s in de gerechten zijn worden zelfgemaakt door de twee Japanse chefs: Masahiro en Nikolay. Na twintig jaar kookervaring in Japan, wonen ze inmiddels al heel wat jaren in Nederland. Een van hen is er al vanaf het begin bij. Die chef en zijn collega koken in de grote centrale keuken in De Meern. “Daar produceren we alle onderdelen van onze gerechten zelf”, zegt Jeroen. “Zowel in de centrale keuken als in de restaurants hebben we een ontzettend goed team. Daar hebben we alle vertrouwen in. ”

‘Nog steeds op één lijn’

Het pand op de Donkere Gaard kwam zes jaar geleden al eens op hun pad, maar toen vonden ze het nog te klein. Dankzij de centrale keuken in De Meern was dat geen probleem meer. Ook hoefde er nu een stuk minder verbouwd te worden. Op de locatie in hartje centrum hebben namelijk de afgelopen jaren al verschillende horecazaken gezeten. Het begon met restaurantketen ‘t Zusje. Vervolgens opende in 2018 er voor een paar jaar wijnbar Verde Marrone. Daarna volgde het ecologisch verantwoorde Blue Bar1, maar die zaak sloot eind vorig jaar de deuren om zich volledig te kunnen focussen op één locatie in plaats van twee. De oud-eigenaren van de seafoodbar runnen namelijk ook het Utrechtse restaurant Goesting.

Over de samenwerking zijn zowel Jeroen als Mohammad na al die jaren nog erg tevreden. “We zitten nog steeds op één lijn”, zegt Jeroen. En als dat even niet zo is, komen ze er altijd weer uit. Door de nieuwe locatie zien ze elkaar alleen wel wat minder dan eerst, maar dat mag de pret niet drukken. Overigens zijn de twee niet van plan om de komende jaren stil te zitten. Mohammad: “Het zal niet hier stoppen.” Jeroen vult hem aan: “Ons doel is om Sanju Ramen in meerdere steden groter te maken.”