Plan voor een jeu de boules-bar in House Modernes aan de Oudegracht

Er ligt een plan klaar om een jeu de boules-bar te open aan de Oudegracht in House Modernes. Het beeldbepalende gebouw wordt op dit moment ingrijpend gerenoveerd. In de kelder, gelegen met de ingang aan de werf, is ruimte voor horeca en Boules Bites Bar heeft voor die plek een vergunning aangevraagd.

Boules Bites Bar is een concept waar met een drankje en hapje jeu de boule gespeeld kan worden. Het lijkt in die zin op de Jeu de boule-bar die we al in Utrecht hebben, aan het Paardenveld.

Initiatiefnemers Mark en Feliks van Boules Bites Bar in House Modernes kunnen nog niet veel over het plan vertellen. Het plan bevindt zich namelijk nog in een vroeg stadium, zo moet onder andere de vergunning nog goedgekeurd worden. “Maar het is een prachtige plek waar we echt iets moois kunnen neerzetten”, vertelt Mark tegen DUIC.

De Utrechtse vestiging wordt onderdeel van de keten Boules Bites Bar, er zijn al locaties in Breda en Tilburg.